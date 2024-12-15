Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH THẾ HỆ MỚI làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Xã Phú Hộ, Tx Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Cải tiến chất lượng sản phẩm

- Tổ chức đánh giá cải tiến chất lượng sản phẩm. Đưa ra và thực hiện các phương án cải tiến chất lượng sản phẩm.

- Kết hợp với phòng đảm bảo chất lượng, các bộ phận trong xưởng lấy thông tin và xây dựng cải tiến nguyên liệu, cách thức và quá trình sử dụng nguyên liệu.

- Tham gia khắc phục các sự cố liên quan đến công thức sản phẩm.

- Kết hợp với bộ phận mua hàng, kiểm tra lựa chọn, cải tiến hoặc thay đổi nguyên vật liệu chính cấu thành sản phẩm.

2. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

- Nghiên cứu, lựa chọn ý tưởng sản phẩm mới theo khả năng sản xuất, kinh doanh và định hướng phát triển.

- Nghiên cứu, xây dựng, làm sản phẩm mới theo yêu cầu của ban giám đốc.

- Tổ chức triển khai sản xuất thử nghiệm, điều chỉnh ra sản phẩm mới.

- Xây dựng công thức sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật với các nguyên liệu mới.

- Xây dựng quy trình sản xuất từ quy mô thí nghiệm đến quy mô sản xuất.

- Làm thông tin nhãn, thông tin công bố sản phẩm. Theo dõi cập nhật thông tin quy định của nhà nước liên quan đến sản phẩm phụ trách, báo cáo đề xuất với Trưởng bộ phận nhằm hiệu chỉnh các tiêu chuẩn nguyên liệu, sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành hóa học, sinh học, công nghệ thực phẩm, chế biến...

Cẩn thận, tỉ mỉ.

Chịu được áp lực công việc.

có tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH THẾ HỆ MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương, thưởng tốt, lương tháng 13, du lịch, teambuilding...

- Làm việc trong môi trường thiết bị hiện đại, thường xuyên được đào tạo và tiếp xúc với chuyên gia đầu ngành.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Quy định của Nhà nước.

- Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẾ HỆ MỚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.