Tuyển Bán hàng thời trang K&S International Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại K&S International Company Limited
- Hà Nội: Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
K&S với hệ thống chuỗi thương hiệu chuyên kinh doanh online các sản phẩm chính hãng Hàn Quốc: Thời trang, Sneaker, Mỹ Phẩm trên các nền tảng TMĐT, Facebook, Instagram,... Chúng mình cần tuyển thêm 1 bạn staff partime
Tư vấn, chốt đơn với khách hàng trên fanpage facebook, insta, shopee
Theo dõi, xử lý đơn hàng khi có vấn đề phát sinh
Đóng gói đơn hàng để đơn vị vân chuyển tới lấy hàng ngày
Theo dõi, chỉnh sửa kho hàng trên các sàn TMĐT
Hỗ trợ các hoạt động marketing khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Có Laptop cá nhân để làm việc
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm về sale online, thời trang, vận hành sàn TMĐT
Thái độ tích cực, năng động và sẵn sàng học hỏi
Có khả năng sử dụng các công cụ tin học văn phòng cơ bản
Ngoài giờ làm việc phải phối hợp với team trực page online
Tại K&S International Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hàng tháng theo doanh số và hiệu quả công việc
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng và kiến thức sản phẩm
Các chế độ phúc lợi như sinh nhật, lễ tết,...
Môi trường làm việc thân thiện và cởi mở
Hỗ trợ dấu thực tập công ty Hàn Quốc cho các bạn sinh viên có nhu cầu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại K&S International Company Limited
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI