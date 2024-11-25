Tuyển Bán hàng thời trang K&S International Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

K&S International Company Limited
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại K&S International Company Limited

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

K&S với hệ thống chuỗi thương hiệu chuyên kinh doanh online các sản phẩm chính hãng Hàn Quốc: Thời trang, Sneaker, Mỹ Phẩm trên các nền tảng TMĐT, Facebook, Instagram,... Chúng mình cần tuyển thêm 1 bạn staff partime
Tư vấn, chốt đơn với khách hàng trên fanpage facebook, insta, shopee
Theo dõi, xử lý đơn hàng khi có vấn đề phát sinh
Đóng gói đơn hàng để đơn vị vân chuyển tới lấy hàng ngày
Theo dõi, chỉnh sửa kho hàng trên các sàn TMĐT
Hỗ trợ các hoạt động marketing khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Có Laptop cá nhân để làm việc
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm về sale online, thời trang, vận hành sàn TMĐT
Thái độ tích cực, năng động và sẵn sàng học hỏi
Có khả năng sử dụng các công cụ tin học văn phòng cơ bản
Ngoài giờ làm việc phải phối hợp với team trực page online

Tại K&S International Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng, không áp doanh số KPI
Thưởng hàng tháng theo doanh số và hiệu quả công việc
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng và kiến thức sản phẩm
Các chế độ phúc lợi như sinh nhật, lễ tết,...
Môi trường làm việc thân thiện và cởi mở
Hỗ trợ dấu thực tập công ty Hàn Quốc cho các bạn sinh viên có nhu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại K&S International Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

K&S International Company Limited

K&S International Company Limited

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

