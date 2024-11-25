Tuyển Bán hàng thời trang K&S International Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

K&S với hệ thống chuỗi thương hiệu chuyên kinh doanh online các sản phẩm chính hãng Hàn Quốc: Thời trang, Sneaker, Mỹ Phẩm trên các nền tảng TMĐT, Facebook, Instagram,... Chúng mình cần tuyển thêm 1 bạn staff partime

Tư vấn, chốt đơn với khách hàng trên fanpage facebook, insta, shopee

Theo dõi, xử lý đơn hàng khi có vấn đề phát sinh

Đóng gói đơn hàng để đơn vị vân chuyển tới lấy hàng ngày

Theo dõi, chỉnh sửa kho hàng trên các sàn TMĐT

Hỗ trợ các hoạt động marketing khác theo yêu cầu của quản lý

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Có Laptop cá nhân để làm việc

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm về sale online, thời trang, vận hành sàn TMĐT

Thái độ tích cực, năng động và sẵn sàng học hỏi

Có khả năng sử dụng các công cụ tin học văn phòng cơ bản

Ngoài giờ làm việc phải phối hợp với team trực page online

Lương cứng, không áp doanh số KPI

Thưởng hàng tháng theo doanh số và hiệu quả công việc

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng và kiến thức sản phẩm

Các chế độ phúc lợi như sinh nhật, lễ tết,...

Môi trường làm việc thân thiện và cởi mở

Hỗ trợ dấu thực tập công ty Hàn Quốc cho các bạn sinh viên có nhu cầu

