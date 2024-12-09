Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Lenart làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Lenart
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Công Ty TNHH Lenart

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công Ty TNHH Lenart

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 71/59 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

VỀ CONTENT:
Nhận dạng intent từ khóa --> Khả năng nhận dạng từ khóa dựa trên kinh nghiệm hoặc sử dụng công cụ để phân loại đúng định hướng của từ khóa
Nhận dạng intent từ khóa -->
Quan sát và nghiên cứu đối thủ --> Theo dõi vị trí các đối thủ ảnh hưởng trực tiếp tới dự án để đưa ra những kế hoạch mới phù hợp cho dự án
Phân tích và gom nhóm từ khóa --> Theo đúng chủ đề của dự án được giao. Thường xuyên research từ khóa để update liên tục cho bộ keyword
Phân tích và gom nhóm từ khóa -->
Outline --> Đảm bảo tính ĐÚNG - ĐỦ - MỚI - KHÁC BIỆT dựa theo trải nghiệm người dùng trên SERP ENGINE
Outline -->
ĐÚNG - ĐỦ - MỚI - KHÁC BIỆT
Viết content --> Đảm bảo nội dung đạt > 98% unique và phải biết chèn các keyword phụ, LSI vào các vị trí trọng điểm
Viết content -->
Onpage --> Đảm bảo onpage đúng kỹ thuật chuẩn SEO và tối ưu tốt các thẻ tag
Onpage -->
Internal link --> Xây dựng hệ thống internal link cho TOPIC và phân bổ cho nhân sự triển khai, đảm bảo convert được tỷ lệ bounce rate cho page.
Internal link -->
Audit --> Xác định được bài viết cần audit, hướng audit và hiệu quả sau khi audit bài viết.
Audit -->
Report -->Thực hiện kiểm tra tín hiệu và hiệu suất dự án theo ngày/tuần/tháng. Đảm bảo về KPI được phân công và đạt đúng nguyện vọng OKRs đưa ra.
Report --
VỀ TECHNICAL & LINK BUILDING:
Scan Technical và fix: Thông thạo các tool scan Technical
Fix được các vấn đề khi quản lý dự án đưa qua
Build Schema
Build MAP
Build Forum
Build List web 2.0
Build Social Book marketing
Build Social Network
Build Video
Phân tích thu thập nguồn link đối thủ
Thu thập bổ sung list tài nguyên Guest post/Text link
Build GG News
CÔNG VIỆC KHÁC:
Báo cáo tiến độ công việc và dự án mỗi tuần/tháng
Follow sát để đạt OKRs dự án

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 2 NĂM TRỞ LÊN ở vị trí nhân viên SEO GOOGLE
- Có chứng chỉ bằng cấp liên quan đến chuyên ngành marketing SEO GOOGLE (là sinh viên các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành marketing, ngành công nghệ thông tin /FPT) là một lợi thế hoặc những ứng viên đã từng thực chiến tốt (có thể không cần bằng cấp)
Ưu tiên những ứng viên 9x và đã từng thực chiến dự án ở Acengy (follow nhiều dự án cùng nhau)
Thực sự có đam mê với SEO
Có kinh nghiệm triển khai trên 3 đến 5 dự án đạt top trang 1 Google (Keyword, traffic)

Tại Công Ty TNHH Lenart Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 -25 triệu , thỏa thuận theo năng lực ứng viên . Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, được thưởng % dự án khi đạt OKRs và nhiều khoản thưởng khác
Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng, đồng nghiệp trẻ năng động, thoải mái. Không gian như nhà ở thoải mái sáng tạo
Được thực chiến trên các dự án lớn
Được làm hợp đồng và đóng đầy đủ BHXH/BHTN/BHYT
Lương + thưởng (nhiều loại) giúp tăng trưởng lương khi có sự cố gắng cống hiến thật sự
Hiểu được quy trình triển khai 1 dự án SEO hoàn chỉnh chuyên sâu
Đội ngũ đồng đội trẻ, năng động, luôn máu lửa, ham học, đoàn kết và chẳng có gì là giấu nghề
Được tiếp cận phương pháp SEO của LENART, với hơn 120 project đã triển khai trên thị trường SEO.
Được tham gia tất cả các buổi training đào tạo của công ty.
Được trao nhiều giá trị và tham gia các hoạt động từ thiện, team building,... cùng công ty
Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định. Có bảo hiểm theo quy định nhà nước
Môi trường công ty thoáng mát, sạch sẽ, chuẩn bị đầy đủ các thiết bị PCCC, có máy massage, khu vực ăn uống miễn phí, bãi giữ xe rộng rãi, nhà vệ sinh sạch.
Đi làm ngay sau khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lenart

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Lenart

Công Ty TNHH Lenart

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 71/59 Chế Lan Viên, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

