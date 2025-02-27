Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 45 Triệu

Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 45 Triệu

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG

Mức lương
15 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- Bảo Lâm, Lâm Đồng

- Nước ngoài, Huyện Bảo Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 15 - 45 Triệu

- Lên chiến lược, kế hoạch SEO Tổng thể để giúp dự án đảm nhận đạt được KPI của dự án.
- Tối ưu Entity, Onpage, Offpage, Content, Maps, Internal links ...
- Lên cấu trúc website, UX-UI, Audit Technical website để phù hợp với chiến lược phát triển website và KPI của dự án.
- Phối hợp bộ phận khác như bộ phận IT để chỉnh sửa các phần liên quan tới technical website và hoàn thành các khâu UX-UI; cấu trúc website.
- Phối hợp team Content để tạo dựng content đúng Intent và mang lại lợi ích cho cả khách hàng, đặc biệt: Bạn sẽ được training kỹ thuật Topical Authority.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm SEO từ 01năm .
- Có kiến thức trong việc xây dựng và quản lý nhiều dự án cùng một lúc.
- Thường xuyên cập nhật các thuật toán Google.
- Có khả năng phân tích và audit On-page định kỳ tuần/tháng.
- Có kiến thức trong việc chọn lọc website để xây dựng backlink. Phân tích và nghiên cứu từ khóa, nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ
- Có kiến thức cơ bản để chỉnh sửa Technical website mã nguồn Worldpress (htms, CSS...)
- Đã SEO lên top thành công các từ khóa khó.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm đẩy các từ khóa lên top mang lại chuyển đổi performance tốt ở các lĩnh vực (bất động sản, TMĐT, crypto, tài chính, ....)
- Đảm nhiệm multi task và quản lý thời gian tốt. Không ngại học hỏi, đổi mới.

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du lịch nước ngoài
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn 3, Xã Lộc Quảng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG
15 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm