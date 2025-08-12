Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh

Nhân viên SEO

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Toà nhà GreenDiamond, Số 93 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

1. Nhiệm vụ Audit SEO:
Lên kế hoạch, tổ chức và triển khai hoạt động audit SEO (onpage/offpage) cho các nhãn hàng, thương hiệu của công ty, bao gồm cả trên các sàn thương mại điện tử.
Giám sát, theo dõi hiệu quả SEO định kỳ; đưa ra giải pháp cải thiện thứ hạng từ khóa và tối ưu trải nghiệm người dùng.
Tổng hợp, phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả audit SEO cho trưởng bộ phận/ban lãnh đạo.
2. Quản trị tài nguyên Digital Marketing:
Quản lý, bảo trì và xử lý lỗi hệ thống website, sourcecode, domain, hosting, ERP, CRM của công ty.
Lên ý tưởng, phối hợp thiết kế và xây dựng landing page; tối ưu hóa giao diện và nội dung nhằm tăng tỉ lệ chuyển đổi (CRO).
Đảm bảo toàn bộ tài nguyên số của công ty vận hành ổn định, bảo mật và hiệu quả.
3. Nhiệm vụ khác:
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu và chỉ đạo của trưởng bộ phận.
Phối hợp với các team liên quan để hỗ trợ các chiến dịch marketing và dự án đặc biệt của công ty.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu chuyên sâu về SEO onpage/offpage, Google Search Console, Google Analytics, các công cụ SEO khác.
Có kiến thức về quản trị website (WordPress, HTML, CSS, PHP là lợi thế).
Tư duy logic, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Chủ động, cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh Thì Được Hưởng Những Gì

1.Thu nhập: THỎA THUẬN TRONG QUÁ TRÌNH PHỎNG VẤN
2. Chế độ:
3. Môi trường làm việc hiện đại,khang trang, trẻ trung năng động, được Ban lãnh đạo tạo lắng nghe, tạo điều kiện thực hiện mục tiêu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh

Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Vinaconex Green Diamond 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-seo-thu-nhap-13-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job366753
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
Tuyển Nhân viên SEO Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VU LE XI Data Solutions Limited Company
Tuyển Nhân viên SEO VU LE XI Data Solutions Limited Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VU LE XI Data Solutions Limited Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
Tuyển Nhân viên SEO Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VU LE XI Data Solutions Limited Company
Tuyển Nhân viên SEO VU LE XI Data Solutions Limited Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VU LE XI Data Solutions Limited Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty cổ phần Mạnh Tộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần Mạnh Tộc
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
7 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Tnhh Phụ Tùng Thiết Bị Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu Công Ty Tnhh Phụ Tùng Thiết Bị Việt Nhật
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
3 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty cổ phần Wiix Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần Wiix Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE EDUCATION
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÁI LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÁI LONG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SNET GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SNET GROUP
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI TRUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI TRUNG
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
7 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm