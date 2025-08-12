Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Toà nhà GreenDiamond, Số 93 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

1. Nhiệm vụ Audit SEO:

Lên kế hoạch, tổ chức và triển khai hoạt động audit SEO (onpage/offpage) cho các nhãn hàng, thương hiệu của công ty, bao gồm cả trên các sàn thương mại điện tử.

Giám sát, theo dõi hiệu quả SEO định kỳ; đưa ra giải pháp cải thiện thứ hạng từ khóa và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Tổng hợp, phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả audit SEO cho trưởng bộ phận/ban lãnh đạo.

2. Quản trị tài nguyên Digital Marketing:

Quản lý, bảo trì và xử lý lỗi hệ thống website, sourcecode, domain, hosting, ERP, CRM của công ty.

Lên ý tưởng, phối hợp thiết kế và xây dựng landing page; tối ưu hóa giao diện và nội dung nhằm tăng tỉ lệ chuyển đổi (CRO).

Đảm bảo toàn bộ tài nguyên số của công ty vận hành ổn định, bảo mật và hiệu quả.

3. Nhiệm vụ khác:

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu và chỉ đạo của trưởng bộ phận.

Phối hợp với các team liên quan để hỗ trợ các chiến dịch marketing và dự án đặc biệt của công ty.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu chuyên sâu về SEO onpage/offpage, Google Search Console, Google Analytics, các công cụ SEO khác.

Có kiến thức về quản trị website (WordPress, HTML, CSS, PHP là lợi thế).

Tư duy logic, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Chủ động, cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh Thì Được Hưởng Những Gì

1.Thu nhập: THỎA THUẬN TRONG QUÁ TRÌNH PHỎNG VẤN

2. Chế độ:

3. Môi trường làm việc hiện đại,khang trang, trẻ trung năng động, được Ban lãnh đạo tạo lắng nghe, tạo điều kiện thực hiện mục tiêu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh

