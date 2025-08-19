Tuyển Nhân viên SEO Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 số 2 Lê Đức Thọ, P. Mai dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

- Tối ưu website với các công cụ tìm kiếm Google

- Seo từ khóa website trên các công cụ tìm kiếm….

- Biết cách triển Entity (Khai thác các nguồn backlink chất lượng)

- Quảng bá dịch vụ sản phẩm của công ty trên các diễn đàn, blog, mạng xã hội,...

- Lập kế hoạch phân tích đánh giá từ khóa, đánh giá thị trường thông qua mức độ tìm kiếm từ khóa

- Thực hiện chiến dịch xây dựng link liên kết, hệ thống website của công ty

- Sử dụng các công cụ hỗ trợ để đẩy mạnh kết quả SEO

- Theo dõi thứ hạng từ khóa, lập báo cáo thứ hạng từ khóa

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cầu thị, ham học hỏi

- Hiểu biết cơ bản về Photoshop (Xử lý hình ảnh trước khi đăng website)

- Có kiến thức cơ bản về kỹ năng (onpage, offpage)

- Có khả năng xây dựng backlink, guest posting, và các phương pháp SEO Off-page khác.

- Sử dụng thành thạo các công cụ, mạng xã hội bloger, facebook,

- Có kỹ năng làm việc với wordpress, blogsport,..

- Kinh nghiệm làm trong lĩnh vực SEO từ 1 năm trở lên

- Đã từng SEO lên top các từ khóa trước đó(Trình bày trong CV)

- Trung thực, nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm với công việc

- Khả năng làm việc độc lập, theo nhóm

Tại Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 11-14tr + thưởng KPI

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

- Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân.

- Được cấp các công cụ hỗ trợ seo: ahref, spineditor, elitelinkindexer,...

- Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty và nhà nước như:12 ngày phép năm. Lương tháng 13; Sinh nhật, hiểu, hỷ, ốm đau,….

- Du lịch, nghỉ mát, ăn uống....do công ty tổ chức.

- Lương có thể thỏa thuận cao hơn, theo hiệu quả từ khóa.

CV ứng tuyển Ứng viên vui lòng gửi 1 số Kết quả seo đã từng thực hiện kèm CV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia

