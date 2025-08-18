Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Nấm Đà Lạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TP Đà Lạt, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty TNHH Nấm Đà Lạt là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu, nuôi trồng và chế biến nấm hữu cơ cao cấp. Chúng tôi vừa mở văn phòng đại diện tại TP.HCM để mở rộng thị trường và tìm kiếm nhân sự đồng hành trong chặng đường phát triển sắp tới.

Thực hiện công tác kế toán nội bộ: hạch toán, theo dõi thu – chi, công nợ, tồn kho.

Lập báo cáo tài chính nội bộ định kỳ, báo cáo quản trị cho Ban Giám đốc.

Quản lý chứng từ, sổ sách kế toán, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định.

Theo dõi và thực hiện các nghĩa vụ về thuế (GTGT, TNDN, TNCN, ...), đảm bảo đúng hạn và đúng quy định pháp luật.

Phối hợp với bộ phận sản xuất tại Đà Lạt và các bộ phận liên quan để kiểm soát chi phí, giá thành sản phẩm.

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi cần.

Địa điểm làm việc linh hoạt: Bạn có thể chọn gắn bó tại Văn phòng HCM hoặc trải nghiệm không gian xanh tại Trang trại Nấm Đà Lạt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm kế toán trong lĩnh vực sản xuất.

Vững nghiệp vụ về thuế và am hiểu pháp luật kế toán, thuế hiện hành.

Thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng (Excel, Word).

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập.

Ưu tiên: Yêu thích Đà Lạt

Tại Công ty TNHH Nấm Đà Lạt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận theo năng lực (cạnh tranh, phù hợp kinh nghiệm).

Thưởng lễ, Tết, thưởng hiệu quả công việc.

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Làm việc trong môi trường gắn liền với nông nghiệp hữu cơ, thiên nhiên, cơ hội tiếp cận xu hướng xanh – bền vững đang được ưa chuộng.

Teambuilding, du lịch trải nghiệm tại nông trại, khám phá Đà Lạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nấm Đà Lạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin