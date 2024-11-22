Tuyển Tài chính Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Phối hợp với các phòng ban để nắm rõ kế hoạch kinh doanh của công ty, các dự án chuẩn bị triển khai.
- Hỗ trợ các phòng ban tư vấn các điều kiện về thanh toán/bảo lãnh/LC của các hợp đồng đầu vào/đầu ra phục vụ cho các Dự án. Theo dõi bảo lãnh và xử lý hồ sơ yêu cầu Ngân hàng thực hiện thanh toán nghĩa vụ bảo lãnh (nếu có)
- Lập kế hoạch sử dụng vốn, xác định nhu cầu vay vốn, lập hồ sơ vay vốn, hồ sơ phát hành bảo lãnh, hồ sơ mở LC... gửi các ngân hàng/tổ chức tín dụng.
- Lập các dự án đầu tư, tư vấn cho ban Giám đốc về việc thực hiện dự án đầu tư và xây dựng các phương án huy động vốn hiệu quả.
- Tập hợp cung cấp hồ sơ, chứng từ phục vụ việc cấp/tái cấp hạn mức tín dụng. Theo dõi tình hình xử lý, thúc đẩy quá trình xử lý hồ sơ nhanh chóng, kịp thời, đàm phán để đạt điều kiện tín dụng tốt nhất.
- Cung cấp các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Ngân hàng/các tổ chức tín dụng.
- Lập các báo cáo định kỳ (kế hoạch dòng tiền, dòng tiền thực tế theo từng tháng; nợ vay theo từng dự án, từng ngân hàng.....) và các báo cáo phát sinh theo yêu cầu của Lãnh đạo.
- Hỗ trợ Ngân hàng đi kiểm tra Dự án mà Ngân hàng tài trợ (nếu cần)
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính kế toán, có 2-5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
- Chịu được áp lực cao, nhanh nhẹn, tác phong làm việc chuyên nghiệp, chăm chỉ, chịu khó
- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt
- Ưu tiên ứng viên đọc hiểu, phân tích tốt báo cáo tài chính
- Ưu tiên ứng viên sử dụng dc tiếng Anh trong công việc.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đối với các dự án về năng lượng tái tạo

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

15.000.000VNĐ-20.000.000VNĐ/ Tháng + Phụ cấp dự án hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P1512, tầng 15 tòa nhà Charmvit 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

