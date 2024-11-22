Tuyển Tài chính Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

- Phối hợp với các phòng ban để nắm rõ kế hoạch kinh doanh của công ty, các dự án chuẩn bị triển khai.

- Hỗ trợ các phòng ban tư vấn các điều kiện về thanh toán/bảo lãnh/LC của các hợp đồng đầu vào/đầu ra phục vụ cho các Dự án. Theo dõi bảo lãnh và xử lý hồ sơ yêu cầu Ngân hàng thực hiện thanh toán nghĩa vụ bảo lãnh (nếu có)

- Lập kế hoạch sử dụng vốn, xác định nhu cầu vay vốn, lập hồ sơ vay vốn, hồ sơ phát hành bảo lãnh, hồ sơ mở LC... gửi các ngân hàng/tổ chức tín dụng.

- Lập các dự án đầu tư, tư vấn cho ban Giám đốc về việc thực hiện dự án đầu tư và xây dựng các phương án huy động vốn hiệu quả.

- Tập hợp cung cấp hồ sơ, chứng từ phục vụ việc cấp/tái cấp hạn mức tín dụng. Theo dõi tình hình xử lý, thúc đẩy quá trình xử lý hồ sơ nhanh chóng, kịp thời, đàm phán để đạt điều kiện tín dụng tốt nhất.

- Cung cấp các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Ngân hàng/các tổ chức tín dụng.

- Lập các báo cáo định kỳ (kế hoạch dòng tiền, dòng tiền thực tế theo từng tháng; nợ vay theo từng dự án, từng ngân hàng.....) và các báo cáo phát sinh theo yêu cầu của Lãnh đạo.

- Hỗ trợ Ngân hàng đi kiểm tra Dự án mà Ngân hàng tài trợ (nếu cần)

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.