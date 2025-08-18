Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Quản trị tài chính – kế toán toàn công ty: Xây dựng, tổ chức và kiểm soát hệ thống kế toán, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

Quản lý & lập báo cáo tài chính: Tổng hợp, phân tích số liệu định kỳ (tháng, quý, năm) phục vụ ban lãnh đạo, cổ đông và các cơ quan chức năng.

Chuẩn hóa hồ sơ tài chính, báo cáo quản trị theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Phối hợp với đơn vị tư vấn, kiểm toán, pháp lý để chuẩn bị hồ sơ gọi vốn, niêm yết cổ phiếu (IPO).

Phân tích & tư vấn chiến lược tài chính: Đưa ra đề xuất tối ưu dòng tiền, cấu trúc vốn, quản trị rủi ro tài chính.

Quản trị thuế & tuân thủ: Đảm bảo kê khai, nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính đúng quy định; chủ động tư vấn giải pháp thuế hợp lý.

Điều hành đội ngũ kế toán: Phân công công việc, đào tạo và kiểm soát hiệu suất.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm từ 3-5 năm vị trí tương đương

Hiểu biết sâu rộng về kế toán, kiểm toán, thuế và luật doanh nghiệp.

Có khả năng xây dựng hệ thống tài chính và kiểm soát nội bộ.

Quản lý và lãnh đạo: Khả năng quản lý, đào tạo và xây dựng đội nhóm kế toán.

Giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt để làm việc với các bộ phận khác và cơ quan thuế.

Giải quyết vấn đề: Khả năng phân tích, giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính và kế toán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 25 triệu trở lên (tuỳ theo năng lực)

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật Việt Nam

Xét tăng lương mỗi năm

Teambuilding, du lịch hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.

Tổ chức các hoạt động gắn kết nội bộ: Friday, YEP, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3…

Môi trường làm việc: hòa đồng, vui vẻ, thúc đẩy sự tử tế thông qua giao tiếp hoà nhã và và chính trực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

