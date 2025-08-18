Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH FAIN VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bora Bora - Đảo Kim Cương QPHW+9X7, Cầu Thời Đại, Phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận thông tin khách hàng kinh doanh các shop mỹ phẩm ở Singapore và Philippines để hỗ trợ phân phối các brand mỹ phẩm của công ty

Hỗ trợ khách hàng hiện tại, xử lý các vấn đề phát sinh.

Biên soạn hợp đồng mua bán, theo dõi đơn hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm kinh doanh mảng mỹ phẩm

Tiếng Anh tốt (nghe,nói, đọc, viết) để trao đổi với khách nước ngoài

Có đam mê đối với thị trường mỹ phẩm Hàn Quốc

Làm việc nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực và cầu tiến.

Có tinh thần teamwork

Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng deal theo kinh nghiệm

Thưởng Hoa hồng, thưởng KPI hàng tháng

Môi trường làm việc năng động, thoải mái

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13

Teambuiling, tiệc công ty hàng tháng

Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Làm việc giờ hành chính: 8:00 - 17:00, thứ 2 - thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN

