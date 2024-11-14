Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa THẨM MỸ VIỆN JK làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại THẨM MỸ VIỆN JK
- Hà Nội: Số 8A Hàm Long, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
Theo dõi lịch hẹn từ bộ phận Lễ tân để chuẩn bị các dụng cụ, mỹ phẩm,.. phục vụ khách chu đáo
Trực tiếp thực hiện các liệu trình cho khách hàng theo tiêu chuẩn
Giải đáp các thắc mắc và tư vấn cho khách hàng về các gói dịch vụ và sản phẩm dựa trên tình trạng của khách
Kiểm tra, giữ vệ sinh khu vực giường, phòng trị liệu, các loại thiết bị máy móc và thay mới dụng cụ sau mỗi suất spa
Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị máy móc để có kế hoạch bảo trì, sửa chữa kịp thời
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, lịch sự, ngăn nắp, sạch sẽ
Kỹ năng giao tiếp, xử lý các tình huống, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt
Kỹ năng bán hàng, tư vấn khách hàng tốt
Tại THẨM MỸ VIỆN JK Thì Được Hưởng Những Gì
5- 6tr/tháng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có nhiều cơ hội thăng tiến với những chế độ đãi ngộ hấp dẫn - lâu dài và ổn định.
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định Nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép...
Các chế độ theo quy định của công ty: Du lịch hàng năm, tham gia hoạt động teambuilding, dã ngoại, CLB bóng đá... và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại THẨM MỸ VIỆN JK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
