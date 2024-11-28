Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HOUSTON123 làm việc tại Bình Dương thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 98 đường cách mạng tháng 8, phường chánh mỹ, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

-Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng tiềm năng từ các hoạt động, chiến dịch Marketing để chuyển đổi thành khách hàng.

- Thực hiện cuộc gọi giới thiệu và tư vấn trực tiếp. Chốt sale và hoàn thành mục tiêu doanh số.

- Thuyết phục khách hàng là các phụ huynh đăng kí trải nghiệm và ghi danh các chương trình học của trung tâm.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Yêu thích công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng, có laptop cá nhân.

-Năng động, hoạt bát, học hỏi nhanh

-Có tinh thần học hỏi, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HOUSTON123 Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng 25/giờ+% hoa hồng và thưởng nóng thành tích kinh doanh

-Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại.

-Được học hỏi, trau dồi kiến thức về kinh doanh và bán hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HOUSTON123

