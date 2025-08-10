Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Nguồn 22 làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Nguồn 22
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà An Bình, số 3 Trần Nguyên Đán, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Sáng tạo nội dung video ngắn (Tiktok, Instagram)
Edit được video (Thành thạo capcut và sử dụng được các phần mềm dựng video, effect,...)
Được tham gia làm việc với team Studio, Designer để đảm bảo sản phẩm đầu ra đúng concept, đúng tone thương hiệu, và tối ưu cho từng nền tảng.
Các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Nguồn 22 Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 23.000 VNĐ/giờ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nguồn 22
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
