Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Nguồn 22 làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Sáng tạo nội dung video ngắn (Tiktok, Instagram)

Edit được video (Thành thạo capcut và sử dụng được các phần mềm dựng video, effect,...)

Được tham gia làm việc với team Studio, Designer để đảm bảo sản phẩm đầu ra đúng concept, đúng tone thương hiệu, và tối ưu cho từng nền tảng.

Các công việc khác theo yêu cầu