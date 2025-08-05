Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa B1, Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Hà Đông, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

J-BIZ TALENT INTERNSHIP 2025 là chương trình tìm kiếm thực tập sinh tài năng do Rabiloo tổ chức. Chương trình hướng đến các bạn sinh viên có niềm yêu thích đất nước Nhật Bản và khao khát trở thành chiến binh kinh doanh xuất sắc trong ngành IT.

Trong suốt 3 tháng, bạn sẽ được đồng hành cùng Rabiloo qua chuỗi hoạt động đào tạo, hướng dẫn và trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng và tự tin “chinh chiến” ngay sau kỳ thực tập. Bao gồm:

Tiếp cận khách hàng mới (90%):

Tìm hiểu, xác định và nghiên cứu khách hàng tiềm năng, đánh giá nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ của công ty;

Liên hệ tiếp cận khách hàng (email, mạng xã hội, tin nhắn, gọi điện...);

Cung cấp thông tin chi tiết cho khách hàng về sản phẩm dịch vụ của công ty;

Sắp xếp và quản lý lịch meeting giữa khách hàng và công ty.

Hỗ trợ các công việc kinh doanh chung của công ty (10%).

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường Đại học.

Thành thạo tiếng Nhật (tương đương N2).

Khả năng giao tiếp tốt.

Đam mê và định hướng trong việc phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Sales IT.

Tự tin, kiên trì và sáng tạo.

Là người nhiệt tình, hoà đồng, trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH RABILOO Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia chương trình J-biz Talent Intership với vị trí Business Development Intern, bạn sẽ nhận được:

1. Mức hỗ trợ: 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ/12 ngày làm việc/tháng.

2. Thưởng hoa hồng hấp dẫn khi có doanh thu từ khách hàng mà bạn tìm kiếm.

3. Cơ hội phát triển:

Tham gia quá trình đào tạo thực tế về kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng, cũng như tiếp cận kiến thức chi tiết về sản phẩm và dịch vụ công nghệ.

Cơ hội phát triển năng lực bản thân, khai thác tối đa tiềm năng cùng với sự đồng hành hỗ trợ và tư vấn định hướng từ mentor.

4. Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:

Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt theo lịch cá nhân (đảm bảo tối thiểu 12 ngày làm việc/tháng);

Review năng lực làm việc định kỳ để xem xét thay đổi chế độ làm việc;

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập;

Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc;

Chế độ chăm sóc phụ nữ: Đi muộn/về sớm 3 lần/tháng;

Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng;

Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức, giao lưu văn hoá (Rabitalk, CLB: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bida,...);

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RABILOO

