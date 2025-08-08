Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SPORTPRO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40 Đ. Số 11, Khu đô thị Him Lam, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

CÁC ĐẦU VIỆC CHÍNH:

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 2-4. Ưu tiên ứng viên đến từ các trường đại học lớn như Ngoại Thương, UEH, Bách Khoa...

- Từng đảm nhận vị trí leader trong CLB quản lý nhiều cấp dưới. Có tố chất lãnh đạo và làm việc tốt với con người.

- Có khả năng chủ động, tinh thần làm việc hướng tới mục tiêu.

- Có kinh nghiệm livestream hoặc làm việc tại call-center là một điểm cộng

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SPORTPRO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian cam kết tối thiểu 6 tháng.

- Lương TTS 3,000,000 (part-time) hoặc 5,000,000 (full-time)

- Trực tiếp giám đốc dự án hỗ trợ định hướng và làm mentor hành trình về sau.

- Được giám đốc nhận làm mentee. Làm việc thực chiến, lấy kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực kinh doanh e-com, marketing, xây dựng thương hiệu…

- Thời gian thử việc 1 tháng với mức lương trợ cấp 30,000đ/giờ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SPORTPRO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.