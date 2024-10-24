Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập 5 - 20 triệu Toàn thời gian tại Tuyên Quang

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tuyên Quang: Thị trấn Sơn Dương, Sơn Dương

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

Thực hiện các cuộc gọi điện thoại giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng. Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ. Thu thập thông tin khách hàng, phân tích nhu cầu và đưa ra giải pháp phù hợp. Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng, báo cáo kết quả công việc cho quản lý. Tham gia các hoạt động marketing, truyền thông của công ty.

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt. Năng động, nhiệt tình, có khả năng thuyết phục. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh. Được đào tạo bài bản về kỹ năng telesales, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.