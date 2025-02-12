Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tuyên Quang:

- Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm và khai thác khách hàng, liên hệ với khách hàng để giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình ưu đãi của sản phẩm
- Liên hệ và giải đáp trực tiếp các thắc mắc của khách hàng
- Phối hợp với bộ phận Marketing để lên kế hoạch và triển khai các chương trình bán hàng
- Chăm sóc khách hàng trước và sau khi sử dụng sản phẩm
- Đảm bảo kế hoạch và KPI hàng tháng
- Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ độ tuổi từ 18 đến 30
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
- Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh hoặc các vị trí liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10-20 triệu/ tháng
- Nghỉ phép 12 ngày/ năm
- Đóng BHXH sau khi lên chính thức 6 tháng
- Phụ cấp xăng xe 150.000/ tháng
- Phụ cấp ăn trưa 2.000.000/ tháng
- Cơ hội phát triển và thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng
- Du lịch 2 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 03, TDP tân phúc, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

