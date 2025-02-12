Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tuyên Quang: - Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm và khai thác khách hàng, liên hệ với khách hàng để giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình ưu đãi của sản phẩm

- Liên hệ và giải đáp trực tiếp các thắc mắc của khách hàng

- Phối hợp với bộ phận Marketing để lên kế hoạch và triển khai các chương trình bán hàng

- Chăm sóc khách hàng trước và sau khi sử dụng sản phẩm

- Đảm bảo kế hoạch và KPI hàng tháng

- Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ độ tuổi từ 18 đến 30

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt

- Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh hoặc các vị trí liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10-20 triệu/ tháng

- Nghỉ phép 12 ngày/ năm

- Đóng BHXH sau khi lên chính thức 6 tháng

- Phụ cấp xăng xe 150.000/ tháng

- Phụ cấp ăn trưa 2.000.000/ tháng

- Cơ hội phát triển và thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp

- Được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng

- Du lịch 2 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ

