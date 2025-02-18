Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ
- Tuyên Quang: Thu nhập 10
- 20 triệu/ tháng Nghỉ phép 12 ngày/ năm Đóng BHXH sau khi lên chính thức 6 tháng Phụ cấp xăng xe 150.000/ tháng Phụ cấp ăn trưa 2.000.000/ tháng Cơ hội phát triển và thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp Được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng Du lịch 2 lần/ năm, Thành phố Tuyên Quang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tìm kiếm và khai thác khách hàng, liên hệ với khách hàng để giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình ưu đãi của sản phẩm
Liên hệ và giải đáp trực tiếp các thắc mắc của khách hàng
Phối hợp với bộ phận Marketing để lên kế hoạch và triển khai các chương trình bán hàng
Chăm sóc khách hàng trước và sau khi sử dụng sản phẩm
Đảm bảo kế hoạch và KPI hàng tháng
Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh hoặc các vị trí liên quan.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
