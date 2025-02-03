Tuyển Trình dược viên Công ty CP Dược phẩm Tín Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 - 25 triệu/tháng · Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn. · Thu nhập xứng đáng theo năng lực, thưởng theo kết quả kinh doanh Thưởng quý, thưởng năm; Thưởng định kỳ, lễ tết, sinh nhật, thăm quan nghỉ mát hàng năm · Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

· Giới thiệu và bán sản phẩm của Công ty đến hệ thống nhà thuốc, phòng khám trong khu vực được giao;

· Phát triển thị trường, chịu trách nhiệm về độ phủ và doanh số bán hàng trên địa bàn được giao;

· Thực hiện đầy đủ chính xác các chương trình Marketing, chăm sóc khách hàng;

· Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Ưu tiên những ứng viên có am hiểu về ngành dược

· Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, làm việc nhóm

· Tốt nghiệp từ CĐ trở lên

Tại Công ty CP Dược phẩm Tín Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dược phẩm Tín Phong

