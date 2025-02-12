Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun Times làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tuyên Quang: - xã Kim Phú, TP. Tuyên Quang, Thành phố Tuyên Quang

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm tệp khách hàng tiềm năng

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm nhà đất của Tập đoàn đến khách hàng

Chăm sóc khách hàng

Đảm bảo quyền lợi cho khách hàng

Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý

Thời gian làm việc: 8h00-17h30, 6 ngày/tuần, nghỉ Chủ nhật

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: từ đủ 20 tuổi

Trình độ văn hóa: 12/12

Trung thực, chăm chỉ, ham học hỏi

Có phương tiện đi lại

Có niềm đam mê với công việc kinh doanh

Kỹ năng giao tiếp, hội nhóm

Quyền Lợi

Lương cơ bản: 4.000.000 - 10.000.000

Thu nhập: Lương cơ bản + thưởng + % doanh số (tổng thu nhập lên đến 50tr/tháng)

Không ép doanh số, không tăng ca

Suất đầu tư ưu đãi các sản phẩm dành cho nhân viên lên đến 50%

Thưởng nóng, thưởng giao dịch, thưởng các dịp lễ Tết

Nghỉ phép theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển

