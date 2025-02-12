Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun Times làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun Times
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Tuyên Quang:
- xã Kim Phú, TP. Tuyên Quang, Thành phố Tuyên Quang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tìm kiếm tệp khách hàng tiềm năng
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm nhà đất của Tập đoàn đến khách hàng
Chăm sóc khách hàng
Đảm bảo quyền lợi cho khách hàng
Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý
Thời gian làm việc: 8h00-17h30, 6 ngày/tuần, nghỉ Chủ nhật
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ đủ 20 tuổi
Trình độ văn hóa: 12/12
Trung thực, chăm chỉ, ham học hỏi
Có phương tiện đi lại
Có niềm đam mê với công việc kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp, hội nhóm
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun Times Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 4.000.000 - 10.000.000
Thu nhập: Lương cơ bản + thưởng + % doanh số (tổng thu nhập lên đến 50tr/tháng)
Không ép doanh số, không tăng ca
Suất đầu tư ưu đãi các sản phẩm dành cho nhân viên lên đến 50%
Thưởng nóng, thưởng giao dịch, thưởng các dịp lễ Tết
Nghỉ phép theo quy định của Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun Times
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
