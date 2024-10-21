Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BAHADI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 51 Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tìm kiếm data, nhận data từ Marketing

Liên hệ gọi điện và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của Công ty. Hướng dẫn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty. Thực hiện KPI được giao hàng tháng Quản lý thông tin khách hàng và phát triển quan hệ với khách hàng tiềm năng. Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm ở các vị trí sale, telesale, tư vấn chốt đơn, chăm sóc khách hàng,... là một lợi thế. Không yêu cầu trình độ tiếng anh. Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán thuyết phục, có khả năng xử lí các vấn đề phát sinh và giải quyết những phàn nàn tiêu cực. Khả năng học hỏi, làm việc độc lập và làm việc nhóm. Yêu thích ngành giáo dục, đã từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale giáo dục là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAHADI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn TB 15-20 triệu/tháng: Lương cứng chính thức 7 – 8/tháng + % doanh số, thưởng nóng và các chế độ hấp dẫn khác.

Đánh giá review lương cứng 1 tháng/lần, hưởng 100% hoa hồng ngay từ thời gian thử việc. Được đào tạo chuyên sâu theo lộ trình bài bản về nghề sale và đi tìm “điểm chạm” khách hàng, đào tạo phát triển kĩ năng mềm. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết, nghỉ phép, lương thưởng tháng thứ 13, thưởng lễ 30/4, 2/9, review lương định kì...) Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAHADI

