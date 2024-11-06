Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG MINH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG MINH HOLDINGS
Mức lương
Từ 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 51 ngõ 16 Hoàng Cầu
- Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Từ 5 Triệu
Gọi điện theo Data có sẵn từ công ty để tư vấn về dự án công ty.
Gửi thông tin dự án, tư vấn đến khách hàng sơ bộ.
Những công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi 18 - 35t.
Có máy tính
Giọng nói không ngọng, rõ ràng.
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Có kinh nghiệm là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG MINH HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương part-time từ 25k/ 1 giờ + thưởng.
Được nắm thông tin về thị trường BDS
Có cơ hội được rèn luyện trước khi tham gia vào thị trường BDS dành cho các bạn yêu thích làm công việc mà chưa có thời gian.
Được đào tạo kĩ năng giao tiếp
Được lên thẳng sale partime bất kì lúc nào muốn.
Cung cấp sẵn điện thoại và data, môi trường làm việc chuẩn mực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG MINH HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
