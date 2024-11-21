Tuyển Theo dõi đơn hàng CÔNG TY TNHH GIÀY MENGSHENG làm việc tại Bình Dương thu nhập 16 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Theo dõi đơn hàng Tại CÔNG TY TNHH GIÀY MENGSHENG
Mức lương
16 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 22 Vsip II
- A, đường số 27, Khu công nghiệp Việt Nam
- Singapore II
- A, Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Theo dõi đơn hàng Với Mức Lương 16 - 25 Triệu
Đánh giá và phát triển mẫu
- Theo dõi hàng mẫu, đơn sản xuất
- Chuẩn bị báo cáo về tiến độ
- Liên hệ và làm việc với khách hàng
- Làm việc với nhà cung cấp và phòng thí nghiệm để test sản phẩm
- Làm việc với designer để lên ý tưởng sản phẩm
- Tiếp thị và quảng cáo
Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại ngữ : Tiếng nhật hoặc tiếng trung ( 4 kỹ năng )
Có kinh nghiệm nghiệp vụ
Trung thực , cầu tiến
Có kinh nghiệm nghiệp vụ
Trung thực , cầu tiến
Tại CÔNG TY TNHH GIÀY MENGSHENG Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế , bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước
Lương thưởng tháng 13
Được làm việc mội trường năng động , nhiều cơ hội thăng tiến
Lương thưởng tháng 13
Được làm việc mội trường năng động , nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÀY MENGSHENG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI