Tuyển Theo dõi đơn hàng CÔNG TY TNHH GIÀY MENGSHENG làm việc tại Bình Dương thu nhập 16 - 25 Triệu

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 22 Vsip II - A, đường số 27, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II - A, Tân Uyên

Theo dõi đơn hàng

Đánh giá và phát triển mẫu

- Theo dõi hàng mẫu, đơn sản xuất

- Chuẩn bị báo cáo về tiến độ

- Liên hệ và làm việc với khách hàng

- Làm việc với nhà cung cấp và phòng thí nghiệm để test sản phẩm

- Làm việc với designer để lên ý tưởng sản phẩm

- Tiếp thị và quảng cáo

Yêu Cầu Công Việc

Ngoại ngữ : Tiếng nhật hoặc tiếng trung ( 4 kỹ năng )

Có kinh nghiệm nghiệp vụ

Trung thực , cầu tiến

Quyền Lợi

Được tham gia bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế , bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước

Lương thưởng tháng 13

Được làm việc mội trường năng động , nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÀY MENGSHENG

