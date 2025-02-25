Tuyển Theo dõi đơn hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Theo dõi đơn hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali

Theo dõi đơn hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Theo dõi đơn hàng Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 6, CT 2, tòa nhà Ecogreen, số 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Theo dõi đơn hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng nhằm tăng cường sự hài lòng và trung thành của khách hàng.
Thực hiện các cuộc gọi và gặp gỡ trực tiếp với khách hàng để giới thiệu, xác nhận sản phẩm và dịch vụ của công ty.
Đối soát đơn hàng
Tiếp nhận cuộc gọi của khách và shipper
Sử lý khiếu nại và phản hồi của khách hàng
Liên hệ khách hàng sể sử lý phản hồi tiêu cực

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc phát triển kinh doanh.
- Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, có khả năng thuyết phục và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
- Am hiểu về thị trường và xu hướng ngành hàng, có khả năng phân tích và dự đoán nhu cầu khách hàng.
- Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, bao gồm 13 tháng lương và thưởng hiệu suất hàng năm.
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Cung cấp thiết bị làm việc hiện đại và môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.
- Nghỉ phép có lương theo quy định của pháp luật, bao gồm nghỉ lễ, Tết và nghỉ phép hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất