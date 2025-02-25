Tuyển Theo dõi đơn hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 6, CT 2, tòa nhà Ecogreen, số 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Theo dõi đơn hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng nhằm tăng cường sự hài lòng và trung thành của khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi và gặp gỡ trực tiếp với khách hàng để giới thiệu, xác nhận sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Đối soát đơn hàng

Tiếp nhận cuộc gọi của khách và shipper

Sử lý khiếu nại và phản hồi của khách hàng

Liên hệ khách hàng sể sử lý phản hồi tiêu cực

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc phát triển kinh doanh.

- Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, có khả năng thuyết phục và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

- Am hiểu về thị trường và xu hướng ngành hàng, có khả năng phân tích và dự đoán nhu cầu khách hàng.

- Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, bao gồm 13 tháng lương và thưởng hiệu suất hàng năm.

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Cung cấp thiết bị làm việc hiện đại và môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.

- Nghỉ phép có lương theo quy định của pháp luật, bao gồm nghỉ lễ, Tết và nghỉ phép hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali

