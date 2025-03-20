Tuyển Theo dõi đơn hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên JY Vina làm việc tại Bến Tre thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Theo dõi đơn hàng Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên JY Vina
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bến Tre:
- ấp nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre, Thành phố Bến Tre
Mô Tả Công Việc Theo dõi đơn hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Quản lý tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ Người mua / Trụ sở chính bằng tiếng Anh.
- Tiếp nhận và chuyển thông tin người mua đến bộ phận liên quan bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
- Làm việc với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng và lô hàng theo yêu cầu của người mua.
- Có thể làm việc độc lập .
- Thông tin chi tiết khi phỏng vấn
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giao Tiếp Được Tiếng Anh
- Đọc Hiểu Được Văn Bản Tiếng Anh
- Có Tinh Thần Làm Việc Độc Lập Và Hội Nhóm
- Chịu Được Áp Lực Công Việc
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên JY Vina Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham Gia Đầy Đủ Chế Độ Bảo Hiểm
- Công Ty Hỗ Trợ Cơm Trưa
- Làm Việc Giờ Hành Chính
- Thứ 7 Làm Nửa Ngày
- Chế Độ Lên Lương Hằng Năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên JY Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
