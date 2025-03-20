Tuyển Theo dõi đơn hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên JY Vina làm việc tại Bến Tre thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bến Tre: - ấp nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Theo dõi đơn hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Quản lý tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ Người mua / Trụ sở chính bằng tiếng Anh.

- Tiếp nhận và chuyển thông tin người mua đến bộ phận liên quan bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

- Làm việc với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng và lô hàng theo yêu cầu của người mua.

- Có thể làm việc độc lập .

- Thông tin chi tiết khi phỏng vấn

- Giao Tiếp Được Tiếng Anh

- Đọc Hiểu Được Văn Bản Tiếng Anh

- Có Tinh Thần Làm Việc Độc Lập Và Hội Nhóm

- Chịu Được Áp Lực Công Việc

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên JY Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham Gia Đầy Đủ Chế Độ Bảo Hiểm

- Công Ty Hỗ Trợ Cơm Trưa

- Làm Việc Giờ Hành Chính

- Thứ 7 Làm Nửa Ngày

- Chế Độ Lên Lương Hằng Năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên JY Vina

