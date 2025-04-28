Tuyển Theo dõi đơn hàng JobsGO Recruit làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bến Tre: - KCN Giao Long - An Phước - Châu Thành, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Theo dõi đơn hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển triển túi mẫu (nhận thông tin túi mẫu từ khách hàng)

- Theo dõi đơn hàng, lịch xuất hàng

- Đặt vật tư từ nhà cung cấp để phát triển mẫu

- Làm báo cáo quy trình đóng gói túi mẫu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Anh văn giao tiếp tốt

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực Hangbag

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận, được tăng lương theo đánh giá hàng năm

- Các phúc lợi đảm bảo cao hơn hoặc theo quy định: BHXH, phép năm....

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện

- Cơm trưa tại công ty...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin