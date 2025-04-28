Tuyển Theo dõi đơn hàng JobsGO Recruit làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Theo dõi đơn hàng Tại JobsGO Recruit
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bến Tre:
- KCN Giao Long
- An Phước
- Châu Thành, Thành phố Bến Tre
Mô Tả Công Việc Theo dõi đơn hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phát triển triển túi mẫu (nhận thông tin túi mẫu từ khách hàng)
- Theo dõi đơn hàng, lịch xuất hàng
- Đặt vật tư từ nhà cung cấp để phát triển mẫu
- Làm báo cáo quy trình đóng gói túi mẫu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Anh văn giao tiếp tốt
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực Hangbag
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận, được tăng lương theo đánh giá hàng năm
- Các phúc lợi đảm bảo cao hơn hoặc theo quy định: BHXH, phép năm....
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện
- Cơm trưa tại công ty...
