Tuyển Theo dõi đơn hàng Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Theo dõi đơn hàng Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)

Theo dõi đơn hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Theo dõi đơn hàng Tại Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Lô B_5B_CN, đường DC, KCN Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên,Bình Dương, Huyện Bàu Bàng

Mô Tả Công Việc Theo dõi đơn hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận yêu cầu phát triển mẫu mới từ khách hàng, làm việc với nhà máy để phát triển mẫu mới.
Báo giá cho khách hàng.
Làm việc với phòng thí nghiệm để phát triển labdip mới, submit cho khách hàng.
Nhận forcast từ khách hàng, làm việc với phòng sinh quản để chuẩn bị sợi mộc.
Nhận đơn hàng mẫu, làm việc với nhà máy để sản xuất đơn hàng mẫu, theo dõi tiến độ, giao hàng cho khách hàng
Nhận đơn hàng đại trà từ khách hàng, xuống đơn sản xuất, làm việc với các bộ phận nhà máy, theo dõi tiến độ đơn, giải quyết các vấn đề chất lượng phát sinh trong quá trình sản xuất đơn.
Giao hàng cho khách hàng, chuẩn bị chứng từ, thanh toán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Chấp nhận các bạn sinh viên mới ra trường,
Tin học văn phòng thành thạo.
Tiếng Trung /Anh giao tiếp

Tại Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Ký túc xá miễn phí đầy đủ tiện nghi( bao điện nước, nóng lạnh, máy giặt)
Có xe đưa rước các tuyến Thủ Đức, Thủ Dầu Một, Mỹ Phước...
Thưởng nhân viên ưu tú
Thưởng giới thiệu CNV
Thưởng cuối năm
Suất ăn giữa ca đầy đủ dinh dưỡng
Bảo hiểm tai nạn con người 24/7
Được đóng BHXH theo quy định.
Được làm việc trong môi trường mở, chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)

Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường DC, KCN Bàu Bàng, X.Lai Uyên, H.Bàu Bàng, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-theo-doi-don-hang-thu-nhap-thoa-thuan-tai-binh-duong-job351724
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Theo dõi đơn hàng JobsGO Recruit làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 03/06/2025
Bến Tre Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sakos
Tuyển Theo dõi đơn hàng Công Ty Cổ Phần Sakos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sakos
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)
Tuyển Theo dõi đơn hàng Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)
Hạn nộp: 25/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
Tuyển Theo dõi đơn hàng Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên JY Vina
Tuyển Theo dõi đơn hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên JY Vina làm việc tại Bến Tre thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên JY Vina
Hạn nộp: 20/04/2025
Bến Tre Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali
Tuyển Theo dõi đơn hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali
Hạn nộp: 28/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Pungkook Bến Tre
Tuyển Theo dõi đơn hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên Pungkook Bến Tre làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Pungkook Bến Tre
Hạn nộp: 22/03/2025
Bến Tre Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TENGLONG TEXTILE VIỆT NAM
Tuyển Theo dõi đơn hàng CÔNG TY TNHH TENGLONG TEXTILE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TENGLONG TEXTILE VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Minh Tín
Tuyển Theo dõi đơn hàng Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Minh Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Minh Tín
Hạn nộp: 18/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JIAYI VIỆT NAM
Tuyển Theo dõi đơn hàng CÔNG TY TNHH JIAYI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JIAYI VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 27 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 33 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hồng Hạnh
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Hồng Hạnh
Hạn nộp: 23/10/2025
Bình Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 23 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 33 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 94 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Theo dõi đơn hàng JobsGO Recruit làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 03/06/2025
Bến Tre Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sakos
Tuyển Theo dõi đơn hàng Công Ty Cổ Phần Sakos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sakos
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)
Tuyển Theo dõi đơn hàng Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)
Hạn nộp: 25/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
Tuyển Theo dõi đơn hàng Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên JY Vina
Tuyển Theo dõi đơn hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên JY Vina làm việc tại Bến Tre thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên JY Vina
Hạn nộp: 20/04/2025
Bến Tre Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali
Tuyển Theo dõi đơn hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali
Hạn nộp: 28/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Pungkook Bến Tre
Tuyển Theo dõi đơn hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên Pungkook Bến Tre làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Pungkook Bến Tre
Hạn nộp: 22/03/2025
Bến Tre Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TENGLONG TEXTILE VIỆT NAM
Tuyển Theo dõi đơn hàng CÔNG TY TNHH TENGLONG TEXTILE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TENGLONG TEXTILE VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Minh Tín
Tuyển Theo dõi đơn hàng Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Minh Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Minh Tín
Hạn nộp: 18/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JIAYI VIỆT NAM
Tuyển Theo dõi đơn hàng CÔNG TY TNHH JIAYI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JIAYI VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất