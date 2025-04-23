Tuyển Theo dõi đơn hàng Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Lô B_5B_CN, đường DC, KCN Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên,Bình Dương, Huyện Bàu Bàng

Mô Tả Công Việc Theo dõi đơn hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận yêu cầu phát triển mẫu mới từ khách hàng, làm việc với nhà máy để phát triển mẫu mới.

Báo giá cho khách hàng.

Làm việc với phòng thí nghiệm để phát triển labdip mới, submit cho khách hàng.

Nhận forcast từ khách hàng, làm việc với phòng sinh quản để chuẩn bị sợi mộc.

Nhận đơn hàng mẫu, làm việc với nhà máy để sản xuất đơn hàng mẫu, theo dõi tiến độ, giao hàng cho khách hàng

Nhận đơn hàng đại trà từ khách hàng, xuống đơn sản xuất, làm việc với các bộ phận nhà máy, theo dõi tiến độ đơn, giải quyết các vấn đề chất lượng phát sinh trong quá trình sản xuất đơn.

Giao hàng cho khách hàng, chuẩn bị chứng từ, thanh toán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Chấp nhận các bạn sinh viên mới ra trường,

Tin học văn phòng thành thạo.

Tiếng Trung /Anh giao tiếp

Tại Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Ký túc xá miễn phí đầy đủ tiện nghi( bao điện nước, nóng lạnh, máy giặt)

Có xe đưa rước các tuyến Thủ Đức, Thủ Dầu Một, Mỹ Phước...

Thưởng nhân viên ưu tú

Thưởng giới thiệu CNV

Thưởng cuối năm

Suất ăn giữa ca đầy đủ dinh dưỡng

Bảo hiểm tai nạn con người 24/7

Được đóng BHXH theo quy định.

Được làm việc trong môi trường mở, chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.