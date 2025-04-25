Tuyển Theo dõi đơn hàng Công Ty Cổ Phần Sakos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Sakos
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/05/2025
Công Ty Cổ Phần Sakos

Theo dõi đơn hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Theo dõi đơn hàng Tại Công Ty Cổ Phần Sakos

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hẻm 343 Sư Vạn Hạnh, Phường 10 (Quận 10), Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Theo dõi đơn hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Quản lý, vận hành các hoạt động bán hàng trên các kênh Thương mại điện tử (Tiki, Shopee, Lazada…) bao gồm: Upload nội dung, hình ảnh lên các trang TMĐT, kiểm tra và quản lý tồn kho.
- Theo dõi & tham gia các campaign của sàn.
- Xử lý đơn hàng trên hệ thống.
- Kiểm tra, phản hồi tin nhắn của khách hàng. Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về giá cả sản phẩm, dịch vụ dựa trên nhu cầu của khách hàng.
- Giải quyết phản hồi, khiếu nại của khách hàng.
- Lập kế hoạch về hàng hóa, chiến lược giá, tồn kho định kỳ hàng tháng
- Quản lý, theo dõi, báo cáo doanh thu, lợi nhuận, chi phí định kỳ từ các trang thương mại điện tử.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công từ cấp phụ trách và BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại điện tử, Maketing thương mại,…
- Có 1-2 năm kinh nghiệm vận hành sàn TMĐT.
- Hiểu biết rõ về vận hành: campaign, đăng tải sản phẩm trên các sàn TMĐT, update tồn kho.
- Có kiến thức chuyên sâu về marketing thương mại điện tử, nghiên cứu và phát triển thị trường.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, tình huống.
- Kỹ năng tổ chức, quản lý & sắp xếp công việc khoa học.
- Nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc.
- Có laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Sakos Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ: 8.000.000 – 10.000.000 đồng
8.000.000 – 10.000.000 đồng
- Thưởng KPIs doanh số
- BHXH, YT, TN
- Du lịch hàng năm / lần
- Nghỉ lễ , tết theo luật lao động quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sakos

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sakos

Công Ty Cổ Phần Sakos

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 370A Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

