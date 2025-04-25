Tuyển Theo dõi đơn hàng Công Ty Cổ Phần Sakos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Theo dõi đơn hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Quản lý, vận hành các hoạt động bán hàng trên các kênh Thương mại điện tử (Tiki, Shopee, Lazada…) bao gồm: Upload nội dung, hình ảnh lên các trang TMĐT, kiểm tra và quản lý tồn kho.

- Theo dõi & tham gia các campaign của sàn.

- Xử lý đơn hàng trên hệ thống.

- Kiểm tra, phản hồi tin nhắn của khách hàng. Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về giá cả sản phẩm, dịch vụ dựa trên nhu cầu của khách hàng.

- Giải quyết phản hồi, khiếu nại của khách hàng.

- Lập kế hoạch về hàng hóa, chiến lược giá, tồn kho định kỳ hàng tháng

- Quản lý, theo dõi, báo cáo doanh thu, lợi nhuận, chi phí định kỳ từ các trang thương mại điện tử.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công từ cấp phụ trách và BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại điện tử, Maketing thương mại,…

- Có 1-2 năm kinh nghiệm vận hành sàn TMĐT.

- Hiểu biết rõ về vận hành: campaign, đăng tải sản phẩm trên các sàn TMĐT, update tồn kho.

- Có kiến thức chuyên sâu về marketing thương mại điện tử, nghiên cứu và phát triển thị trường.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, tình huống.

- Kỹ năng tổ chức, quản lý & sắp xếp công việc khoa học.

- Nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc.

- Có laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Sakos Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ: 8.000.000 – 10.000.000 đồng

- Thưởng KPIs doanh số

- BHXH, YT, TN

- Du lịch hàng năm / lần

- Nghỉ lễ , tết theo luật lao động quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sakos

