Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Kim khí Bắc Miền Trung làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 62, Đường Phan Chu Trinh, Phường Đội Cung, TP Vinh

- Giới thiệu, tư vấn các đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm: sắt thép xây dựng; ống thép, thép hộp mạ kẽm của Công ty.

- Chốt đơn hàng, thực hiện hợp đồng, tiếp nhận & xử lý các khiểu nại từ khách hàng.

- Phối hợp với bộ phận kế toán để theo dõi & thu hồi công nợ

- Chăm sóc, duy trì mạng lưới khách hàng hiện có; tìm kiếm, thiết lập và phát triển mối quan hệ với khách hàng thông qua việc khai thác thông tin từ các nguồn để đạt các chỉ tiêu doanh số được giao.

- Thu thập, báo cáo cho Trưởng phòng về tình hình nhu cầu thị trường, các đối thủ cạnh tranh.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

- Kinh nghiệm: ít nhất 01 năm kinh nghiệm kinh doanh, bán hàng vật liệu xây dựng;

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán hàng sắt thép, thép hộp, ống thép

- Trung thực, năng động, nhiệt tình, giao tiếp tốt.

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

- Lương: Cạnh tranh theo năng lực từ 8.000.000 đến 20.000.000

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo Quy định của nhà nước.

- Tặng quà vào dịp sinh nhật;

- Thưởng các dịp lễ lớn trong năm; lương tháng thứ 13

