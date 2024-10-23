Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Kim khí Bắc Miền Trung làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Kim khí Bắc Miền Trung làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty TNHH Kim khí Bắc Miền Trung
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty TNHH Kim khí Bắc Miền Trung

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Kim khí Bắc Miền Trung

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Số 62, Đường Phan Chu Trinh, Phường Đội Cung, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn các đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm: sắt thép xây dựng; ống thép, thép hộp mạ kẽm của Công ty.
- Chốt đơn hàng, thực hiện hợp đồng, tiếp nhận & xử lý các khiểu nại từ khách hàng.
- Phối hợp với bộ phận kế toán để theo dõi & thu hồi công nợ
- Chăm sóc, duy trì mạng lưới khách hàng hiện có; tìm kiếm, thiết lập và phát triển mối quan hệ với khách hàng thông qua việc khai thác thông tin từ các nguồn để đạt các chỉ tiêu doanh số được giao.
- Thu thập, báo cáo cho Trưởng phòng về tình hình nhu cầu thị trường, các đối thủ cạnh tranh.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: ít nhất 01 năm kinh nghiệm kinh doanh, bán hàng vật liệu xây dựng;
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán hàng sắt thép, thép hộp, ống thép
- Trung thực, năng động, nhiệt tình, giao tiếp tốt.
- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Kim khí Bắc Miền Trung Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Cạnh tranh theo năng lực từ 8.000.000 đến 20.000.000
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo Quy định của nhà nước.
- Tặng quà vào dịp sinh nhật;
- Thưởng các dịp lễ lớn trong năm; lương tháng thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kim khí Bắc Miền Trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kim khí Bắc Miền Trung

Công ty TNHH Kim khí Bắc Miền Trung

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Gia Ngãi 1, Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-thi-truong-thu-nhap-8-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-nghe-an-job224753
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 21 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 21 ngày để ứng tuyển 7 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Nghệ An Vĩnh Phúc Hải Phòng Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 29/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nina Co.,Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
Nina Co.,Ltd
Hạn nộp: 28/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 34 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Hạn nộp: 30/12/2025
Hà Nội Còn 97 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần giáo dục German Link làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần giáo dục German Link
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NGỌC CHÂU ENERGY làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NGỌC CHÂU ENERGY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SAKATA INX VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SAKATA INX VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dược Phẩm Thiên Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công Ty TNHH Dược Phẩm Thiên Ân
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRUNG HOA làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRUNG HOA
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng Công ty CP Tổng Hợp Hà An làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Tổng Hợp Hà An
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần NKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty cổ phần NKS
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Tasco Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Tasco Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Fuji Machine Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 14 - 25 Triệu Công Ty TNHH Fuji Machine Việt Nam
14 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX
3 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY THÀNH CỦA làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY THÀNH CỦA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 40 Triệu Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An làm việc tại Nghệ An thu nhập 11 - 13 Triệu Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An
11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa TH làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa TH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Nghệ An thu nhập 14 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Techcombank làm việc tại Nghệ An thu nhập 1 - 25 USD Techcombank
1 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Techcombank làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 1 - 25 USD Techcombank
1 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 70 Triệu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
30 - 70 triệu Chưa có kinh nghiệm