Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty cổ phần Hồng Lam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Phối hợp cùng team Marketing sáng tạo, quay dựng các nội dung video mới theo xu hướng mới nhất và định hướng của tổ chức

Thiết kế hình ảnh trên các kênh Social Media: Facebook, Website, Shopee… và kênh Offline (Poster, Standee…)

Chụp ảnh ảnh và chỉnh sửa ảnh sản phẩm

Các công việc khác theo chỉ đạo từ Trưởng phòng Marketing

- Là sinh viên năm cuối chuyên ngành thiết kế đồ họa tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên trong lĩnh vực Thiết kế đồ họa

- Có gu thẩm mỹ tốt, thường xuyên cập nhật các xu thế thiết kế sáng tạo mới

- Tính cách cầu toàn, tỉ mỉ, trách nhiệm cao với công việc

- Có khả năng chụp ảnh, quay video tốt.

- Thời gian làm việc: Thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy hàng tuần, Tùy chọn 1 trong 2 ca làm việc ( buổi sáng từ 8h00 đến 12h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00)

Tại Công ty cổ phần Hồng Lam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 4.000.000/tháng

- Cơ hội học hỏi khi được làm ấn phẩm trên nhiều kênh truyền thông đa dạng

- Được làm việc trong văn phòng mới, môi trường làm việc trẻ trung – năng động – sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hồng Lam

