Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CP CPT FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP CPT FOOD
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CP CPT FOOD

Thiết kế đồ hoạ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CP CPT FOOD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 191/6B Lê Văn Việt,p. Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế bao bì sản phẩm, triển khai in ấn, giám sát việc thực hiện và kiểm tra thành phẩm. Đảm bảo hoàn thiện sản phẩm đúng yêu cầu thiết kế.
Tham gia vào quá trình sáng tạo concept, phát triển ý tưởng, xây dựng hình ảnh và thực hiện thiết kế cho các ấn phẩm của Công ty
Lên layout minh họa cho các concept thiết kế
Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 24 đến dưới 30 tuổi
- Có kinh nghiệm về thiết kế bao bì sản phẩm và social post
- Có kinh nghiệm vẽ 2D, 3D,PTS, AI, vẽ tay..
- Có thẩm mỹ tốt, sáng tạo

Tại CÔNG TY CP CPT FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định;
- Được review tăng lương định kỳ hằng năm.
- Ngày nghỉ: Nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà Nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CPT FOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP CPT FOOD

CÔNG TY CP CPT FOOD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 191/6B Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

