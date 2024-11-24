Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CP CPT FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 191/6B Lê Văn Việt,p. Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế bao bì sản phẩm, triển khai in ấn, giám sát việc thực hiện và kiểm tra thành phẩm. Đảm bảo hoàn thiện sản phẩm đúng yêu cầu thiết kế.

Tham gia vào quá trình sáng tạo concept, phát triển ý tưởng, xây dựng hình ảnh và thực hiện thiết kế cho các ấn phẩm của Công ty

Lên layout minh họa cho các concept thiết kế

Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 24 đến dưới 30 tuổi

- Có kinh nghiệm về thiết kế bao bì sản phẩm và social post

- Có kinh nghiệm vẽ 2D, 3D,PTS, AI, vẽ tay..

- Có thẩm mỹ tốt, sáng tạo

Tại CÔNG TY CP CPT FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định;

- Được review tăng lương định kỳ hằng năm.

- Ngày nghỉ: Nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà Nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CPT FOOD

