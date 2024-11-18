Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro
Mức lương
Đến 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Số 2a, Khu K15, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Đến 7 Triệu
Thiết kế Logo, card visit, Catalogue, profile, tờ rơi, tờ gấp, menu, túi nilon, túi giấy, voucher, thẻ bán hàng, tem nhãn, phong bì, tờ kẹp, thẻ nhân viên, phiếu xuất kho, hoá đơn bán lẻ, thiết kế in ấn truyền thông...
Thiết kế bảng hiệu quảng cáo, băng rôn biểu ngữ, thiết kế quảng cáo...
Thiết kế và chỉnh sửa theo yêu cầu khách hàng
Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo một hoặc nhiều phần mềm thiết kế đồ hoạ dùng trong in ấn, quảng cáo như AI, Corel, photoshop...
Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro
