Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 7 Triệu

Mức lương Đến 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 2a, Khu K15, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Đến 7 Triệu

Thiết kế Logo, card visit, Catalogue, profile, tờ rơi, tờ gấp, menu, túi nilon, túi giấy, voucher, thẻ bán hàng, tem nhãn, phong bì, tờ kẹp, thẻ nhân viên, phiếu xuất kho, hoá đơn bán lẻ, thiết kế in ấn truyền thông...

Thiết kế bảng hiệu quảng cáo, băng rôn biểu ngữ, thiết kế quảng cáo...

Thiết kế và chỉnh sửa theo yêu cầu khách hàng

Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo một hoặc nhiều phần mềm thiết kế đồ hoạ dùng trong in ấn, quảng cáo như AI, Corel, photoshop...

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Có kinh nghiệm làm việc thiết kế in ấn, thiết kế quảng cáo là lợi thế

Sáng tạo, chăm chỉ, trung thực, kiên nhẫn, có trách nhiệm công việc

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc.

BHXH theo quy định nhà nước

Làm việc trong môi trường tự do thoải mái

Được gắn bó lâu dài cùng công ty và lương thưởng tăng theo năng lực làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin