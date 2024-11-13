Tuyển Thiết kế và Kiến trúc ALC CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại ALC CORPORATION
Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Trụ sở chính Công ty ALC, Lô B2, đường C2, khu Công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
-Thiết kế đơn hàng cho sản phẩm Casta
-Phát thảo không gian mẫu 2D, 3D cho sản phẩm
-Thiết kế triển khai ý tưởng không gian 3D
-Nghiên cứu, phân tích yêu cầu của khách hàng, CĐT
-Lập bảng khối lượng chi tiết các hạng mục sản xuất
-Tham gia các khóa học bên ngoài nhằm nâng cao năng lực vị trí
-Thực hiện những công việc có liên quan khác theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp đại học trở chuyên ngành: thiết kế nội thất, chế biến lâm sản,...ngành khác có liên quan
-Thành thạo CAD, phần mềm 3D
-Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên
Tại ALC CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì
-Bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
-Đánh giá tăng lương định kỳ, Thưởng Tháng 13 theo hệ số
-Bao cơm trưa, du lịch, Team Building,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ALC CORPORATION
