Tuyển Thiết kế và Kiến trúc ALC CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

ALC CORPORATION
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
ALC CORPORATION

Thiết kế và Kiến trúc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại ALC CORPORATION

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Trụ sở chính Công ty ALC, Lô B2, đường C2, khu Công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

-Thiết kế đơn hàng cho sản phẩm Casta
-Phát thảo không gian mẫu 2D, 3D cho sản phẩm
-Thiết kế triển khai ý tưởng không gian 3D
-Nghiên cứu, phân tích yêu cầu của khách hàng, CĐT
-Lập bảng khối lượng chi tiết các hạng mục sản xuất
-Tham gia các khóa học bên ngoài nhằm nâng cao năng lực vị trí
-Thực hiện những công việc có liên quan khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học trở chuyên ngành: thiết kế nội thất, chế biến lâm sản,...ngành khác có liên quan
-Thành thạo CAD, phần mềm 3D
-Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên

Tại ALC CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

-Bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
-Đánh giá tăng lương định kỳ, Thưởng Tháng 13 theo hệ số
-Bao cơm trưa, du lịch, Team Building,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ALC CORPORATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ALC CORPORATION

ALC CORPORATION

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô B2, Đường C2, KCN Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (Bên cạnh Trạm thu phí cầu Phú Mỹ)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

