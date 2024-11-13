Tuyển Thiết kế và Kiến trúc ALC CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trụ sở chính Công ty ALC, Lô B2, đường C2, khu Công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

-Thiết kế đơn hàng cho sản phẩm Casta

-Phát thảo không gian mẫu 2D, 3D cho sản phẩm

-Thiết kế triển khai ý tưởng không gian 3D

-Nghiên cứu, phân tích yêu cầu của khách hàng, CĐT

-Lập bảng khối lượng chi tiết các hạng mục sản xuất

-Tham gia các khóa học bên ngoài nhằm nâng cao năng lực vị trí

-Thực hiện những công việc có liên quan khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học trở chuyên ngành: thiết kế nội thất, chế biến lâm sản,...ngành khác có liên quan

-Thành thạo CAD, phần mềm 3D

-Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên

Tại ALC CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

-Bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

-Đánh giá tăng lương định kỳ, Thưởng Tháng 13 theo hệ số

-Bao cơm trưa, du lịch, Team Building,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ALC CORPORATION

