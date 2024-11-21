Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty TNHH VMD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công ty TNHH VMD Việt Nam
Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa A, 190 Nhân Chính, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Khảo sát thực địa , nắm bắt , tư vấn công năng và ý tưởng với CĐT
Triển khai mặt bằng công năng
Triển khai moodboard định hướng thiết kế
Thiết kế 3D , phối cảnh
Chỉ định vật liệu
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: 3Ds Max, Autocad, Photoshop, lumion...
Không phân biệt bằng cấp, trường lớp, chỉ cần bạn yêu nghề, trung thực, trách nhiệm.
Làm được đa dạng các công trình nhà ở, dịch vụ, văn phòng; Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm mảng công trình dịch vụ: nhà hàng, bar-café...
Không phân biệt bằng cấp, trường lớp, chỉ cần bạn yêu nghề, trung thực, trách nhiệm.
Làm được đa dạng các công trình nhà ở, dịch vụ, văn phòng; Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm mảng công trình dịch vụ: nhà hàng, bar-café...
Tại Công ty TNHH VMD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 18 - 25tr + thưởng % dự án (có thể đề xuất theo năng lực)
Lương tháng thứ 13 và thưởng các ngày Lễ.
Hưởng đầy đủ các chính sách về BHYT, BHXH, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
Đãi ngộ, phúc lợi: Lễ, Tết, ốm đau, thai sản...
Các chế độ khác của Công ty sẽ được trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn ...
Lương tháng thứ 13 và thưởng các ngày Lễ.
Hưởng đầy đủ các chính sách về BHYT, BHXH, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
Đãi ngộ, phúc lợi: Lễ, Tết, ốm đau, thai sản...
Các chế độ khác của Công ty sẽ được trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VMD Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI