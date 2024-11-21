Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty TNHH VMD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa A, 190 Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc

Khảo sát thực địa , nắm bắt , tư vấn công năng và ý tưởng với CĐT

Triển khai mặt bằng công năng

Triển khai moodboard định hướng thiết kế

Thiết kế 3D , phối cảnh

Chỉ định vật liệu

Yêu Cầu Công Việc

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: 3Ds Max, Autocad, Photoshop, lumion...

Không phân biệt bằng cấp, trường lớp, chỉ cần bạn yêu nghề, trung thực, trách nhiệm.

Làm được đa dạng các công trình nhà ở, dịch vụ, văn phòng; Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm mảng công trình dịch vụ: nhà hàng, bar-café...

Tại Công ty TNHH VMD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 18 - 25tr + thưởng % dự án (có thể đề xuất theo năng lực)

Lương tháng thứ 13 và thưởng các ngày Lễ.

Hưởng đầy đủ các chính sách về BHYT, BHXH, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

Đãi ngộ, phúc lợi: Lễ, Tết, ốm đau, thai sản...

Các chế độ khác của Công ty sẽ được trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VMD Việt Nam

