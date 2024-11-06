Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng P Const làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng P Const
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng P Const

Thiết kế và Kiến trúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng P Const

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Số 23 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Phước Long,, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn sáng kiến thiết kế cho khách hàng.
- Thể hiện bản thiết kế 3D, phối hợp với phòng ban khai triển 2D
- Trao đổi công việc cùng phòng ban thi công
- Công việc sẽ được trao đổi chi tiết hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng các phần mềm ứng dụng trong kiến trúc như AutoCAD, 3Dmax hoặc Sketchup, Photoshop,...
- Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống, thuyết phục, quyết đoán trong công việc.
- Siêng năng, trung thực cẩn thận, nhiệt tình với công việc, chịu khó, học hỏi nhanh.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế từ 2-3 năm trở lên.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thiết kế nhà phố, biệt thự,...
- Trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành Kiến trúc - Thiết kế Nội Thất, Xây dựng, Thiết kế Mỹ Thuật.

Tại Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng P Const Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách lương: thỏa thuận theo năng lực.
- Lương tháng 13, nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Sáng 7h30 – 11h30; Chiều 13h00 – 17h00)
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Xét duyệt tăng lương theo năng lực và thời gian làm việc.
- Thưởng Lễ, tết đầy đủ, chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ đãi ngộ khác đúng theo quy định.
- Du lịch trong và ngoài nước hàng năm
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng P Const

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng P Const

Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng P Const

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 23 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Phước Long, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

