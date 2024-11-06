Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng P Const làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Số 23 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Phước Long,, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn sáng kiến thiết kế cho khách hàng.

- Thể hiện bản thiết kế 3D, phối hợp với phòng ban khai triển 2D

- Trao đổi công việc cùng phòng ban thi công

- Công việc sẽ được trao đổi chi tiết hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng các phần mềm ứng dụng trong kiến trúc như AutoCAD, 3Dmax hoặc Sketchup, Photoshop,...

- Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống, thuyết phục, quyết đoán trong công việc.

- Siêng năng, trung thực cẩn thận, nhiệt tình với công việc, chịu khó, học hỏi nhanh.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế từ 2-3 năm trở lên.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thiết kế nhà phố, biệt thự,...

- Trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành Kiến trúc - Thiết kế Nội Thất, Xây dựng, Thiết kế Mỹ Thuật.

Tại Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng P Const Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách lương: thỏa thuận theo năng lực.

- Lương tháng 13, nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Sáng 7h30 – 11h30; Chiều 13h00 – 17h00)

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Xét duyệt tăng lương theo năng lực và thời gian làm việc.

- Thưởng Lễ, tết đầy đủ, chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ đãi ngộ khác đúng theo quy định.

- Du lịch trong và ngoài nước hàng năm

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng P Const

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin