Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH HẢI NAM làm việc tại Bình Thuận thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH HẢI NAM làm việc tại Bình Thuận thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH HẢI NAM
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH HẢI NAM

Marketing/PR/Quảng cáo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH HẢI NAM

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận: 27 Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Trực tiếp chụp hình, quay và edit clip quảng bá online, ofline các sản phẩm và sự kiện của công ty.
- Trực tiếp đưa ra các ý tưởng thiết kế phù hợp với xu hướng hiện tại.
- Thiết kế banner, hình ảnh cho các bài post, sự kiện, chiến dịch truyền thông liên quan đến văn hóa doanh nghiệp, sản phẩm và công ty trên các kênh digital marketing như: Facebook, Website.
- Thiết kế bao bì sản phẩm hoặc các ấn phẩm quảng cáo, in ấn như: Poster, brochure, standee, billboard...
- Quản lý các kênh truyền thông, tuyển dụng của công ty: website, fanpage, kênh thông tin nội bộ,...
- Phối hợp các phòng ban chuyên trách lên ý tưởng, dự trù kinh phí và tổ chức các sự kiện nội bộ: Các ngày lễ, các hội chơi, đi du lịch, nghỉ mát, các trò chơi Team-Building, Tất niên hàng năm... Giúp gắn kết từng cá nhân trong doanh nghiệp với nhau.
Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Thiết kế; Truyền thông; Quan hệ công chúng; Marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế: Adobe AIustrator, Photoshop và các thiết bị máy ảnh, quay,...
- Có kinh nghiệm vị trí tương đương và mạnh về thiết kế bao bì, social media.
- Ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành thực phẩm.
- Tư duy thẩm mỹ và tư duy sáng tạo tốt.
- Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó.

Tại CÔNG TY TNHH HẢI NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thương lượng theo năng lực.
Lương thưởng tháng 13: Thưởng 2 tháng thu nhập (tùy theo tình hình kinh doanh của công ty từng năm)
Thưởng lễ, Tết, nhân viên xuất sắc.
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Cung cấp laptop và các thiết bị cần thiết cho công việc.
Ăn trưa tại công ty với thực đơn đa dạng, tráng miệng phong phú.
Hưởng đầy đủ chế độ Công ty và công đoàn: Mừng Sinh nhật; Quà Tết; Thưởng các dịp Lễ: 8/3, 30/4, 2/9; Du lịch; Teambuilding; Tiệc Tất Niên; Thăm ốm; Viếng tang; Mừng cưới, v.v
Các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HẢI NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HẢI NAM

CÔNG TY TNHH HẢI NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 27 Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-thiet-ke-thu-nhap-7-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-thuan-job207464
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT làm việc tại Bình Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Thuận Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 244 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 233 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZANET
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ZANET làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ZANET
Hạn nộp: 20/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thiết Kế Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ Sư thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Phó Phòng Kế Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Bình Thuận thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH HẢI NAM làm việc tại Bình Thuận thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH HẢI NAM
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KOHUÉ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KOHUÉ
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Cozrum làm việc tại Bình Thuận thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Cozrum
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Cozrum làm việc tại Bình Thuận thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Cozrum
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ làm việc tại Bình Thuận thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Xây dựng TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Bình Thuận thu nhập 15 - 20 Triệu TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG PHAN LÂM làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG PHAN LÂM
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Bình Thuận thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Tới 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Cozrum làm việc tại Bình Thuận thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Cozrum
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT MINH TRÍ làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT MINH TRÍ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Du lịch Lửa Việt làm việc tại Bình Thuận thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty TNHH Du lịch Lửa Việt
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trình dược viên Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội) làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 10 - 30 Triệu Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội)
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Thuận CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển An toàn lao động/Môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Chợ Lớn làm việc tại Bình Thuận thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Chợ Lớn
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Xây dựng TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Bình Thuận thu nhập 15 - 20 Triệu TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Bình Thuận thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HỒNG NGỌC BÌNH THUẬN làm việc tại Bình Thuận thu nhập Đến 9 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HỒNG NGỌC BÌNH THUẬN
Tới 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm