Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Du lịch Lửa Việt làm việc tại Bình Thuận thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: - Bình Thuận

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm kinh doanh sản phẩm dịch vụ lữ hành, MICE, tổ chức sự kiện và teambuilding cho đối tượng Khách đoàn. Thiết kế chương trình tour, kịch bản teambuilding/gala dinner, lập bảng báo giá dịch vụ. Đàm phán, thương lượng về việc ký kết hợp đồng với khách hàng. Phối hợp với các bộ phận liên quan trong suốt quá trình triển khai tour. Thanh lý hợp đồng, quyết toán tour, theo dõi công nợ. Xây dựng mối quan hệ mật thiết gắn bó với khách hàng cũ. Tìm kiếm, xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng mới. Thực hiện báo cáo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Du lịch, Kinh doanh, Kinh tế, Ngoại ngữ,... Giao tiếp tốt ít nhất 01 ngoại ngữ. Có kinh nghiệm kinh doanh ở ngành khác hoặc tương tự. Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục khách hàng. Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập. Có khả năng chịu được áp lực cao, chịu khó học hỏi.

Tại Công ty TNHH Du lịch Lửa Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập lên đến 15 triệu/tháng++ và tăng theo tỷ lệ KPIs thực hiện. Được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn. Hỗ trợ chi phí điện thoại và gửi xe. Cấp laptop, điện thoại, phần mềm có bản quyền phục vụ công việc. Chính sách hỗ trợ nhân viên và người thân đi du lịch. Tham gia huấn luyện nội bộ hàng năm. Được hưởng các chính sách chăm sóc nhân viên của công ty (sinh nhật hàng tháng, ốm đau, cưới hỏi, ...) Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Luật định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du lịch Lửa Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.