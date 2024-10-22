Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Thôn Định An, Đức Trọng

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

1. Tìm kiếm Nhà cung cấp về rau củ quả;

2. Đặt hàng và nhập dữ liệu trên hệ thống;

3. Theo dõi công nợ và xử lý vấn đề phát sinh với Nhà cung cấp;

4. Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi Phỏng vấn;

Địa điểm phỏng vấn & làm việc:

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

Chi Nhánh 2 Tại Lâm Đồng – Trang Trại Ogranic Vegetable

Đ/c: Thôn Định An, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng

Yêu Cầu Công Việc

Nam nữ tốt nghiệp ĐH các ngành;

Ưu tiên có kinh nghiệm thu mua hoặc thu mua nông sản

Có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ Bản 8- 10 triệu / tháng, bao cơm trưa;

Ký hợp đồng chính thức 1 năm, ngay sau khi phỏng vấn đạt;

Hưởng 100% lương và đóng bảo hiểm ngay trong thời gian thử việc;

Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo;

Hỗ trợ đi công tác bằng xe ô tô của công ty nếu có đi công tác ( trừ trường hợp nhân viên thị trường );

Chính sách tăng lương 10% - 30% / năm, phụ thuộc mức độ hoàn thành công việc;

Đảm bảo môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và cam kết thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

