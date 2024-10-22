Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Từ 10 Triệu

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Thôn Định An, Đức Trọng

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Từ 10 Triệu

1. Tìm kiếm Nhà cung cấp về rau củ quả;
2. Đặt hàng và nhập dữ liệu trên hệ thống;
3. Theo dõi công nợ và xử lý vấn đề phát sinh với Nhà cung cấp;
4. Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi Phỏng vấn;
Địa điểm phỏng vấn & làm việc:
Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam
Chi Nhánh 2 Tại Lâm Đồng – Trang Trại Ogranic Vegetable
Đ/c: Thôn Định An, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ tốt nghiệp ĐH các ngành;
Ưu tiên có kinh nghiệm thu mua hoặc thu mua nông sản
Có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ Bản 8- 10 triệu / tháng, bao cơm trưa;
Ký hợp đồng chính thức 1 năm, ngay sau khi phỏng vấn đạt;
Hưởng 100% lương và đóng bảo hiểm ngay trong thời gian thử việc;
Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo;
Hỗ trợ đi công tác bằng xe ô tô của công ty nếu có đi công tác ( trừ trường hợp nhân viên thị trường );
Chính sách tăng lương 10% - 30% / năm, phụ thuộc mức độ hoàn thành công việc;
Đảm bảo môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và cam kết thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 đường 2A, KCN Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-thu-mua-nong-san-thu-nhap-tren-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-lam-dong-job218804
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOYOTA NGỌC ANH LÂM ĐỒNG
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TOYOTA NGỌC ANH LÂM ĐỒNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TOYOTA NGỌC ANH LÂM ĐỒNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Lâm Đồng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 0 - 0 Triệu
CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Hạn nộp: 30/09/2025
Lâm Đồng Còn 5 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 236 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 225 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

[Lâm Đồng] CÔNG TY TNHH CAMERA PCCC QUỐC TÙNG TUYỂN THỢ HÀN PCCC [LÂM ĐỒNG] 2 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận CÔNG TY TNHH CAMERA PCCC QUỐC TÙNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bất động sản/Xây dựng TNHH Smartland Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận TNHH Smartland Đà Lạt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bất động sản/Xây dựng TNHH Smartland Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Từ 10 Triệu TNHH Smartland Đà Lạt
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT MIỀN NAM
7 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Khách Hàng Doanh Nghiệp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản Lý Bán Hàng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Cà Mau CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE - CHI NHÁNH MIỀN NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám Đốc Phòng Giao Dịch thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng Bộ Phận Buồng Phòng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Thị Trường thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng CÔNG TY TNHH DAISY INTERNATIONAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Luật/Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 60 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE
25 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý dự án xây dựng Công ty Cổ phần VPMILK làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần VPMILK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KOHUÉ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KOHUÉ
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 18 Triệu Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Gia Lai CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Gia Lai CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Tới 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Pro Company
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Nature Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Nature Hospitality
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Nature Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Nature Hospitality
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm