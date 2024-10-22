Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng: Thôn Định An, Đức Trọng
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Từ 10 Triệu
1. Tìm kiếm Nhà cung cấp về rau củ quả;
2. Đặt hàng và nhập dữ liệu trên hệ thống;
3. Theo dõi công nợ và xử lý vấn đề phát sinh với Nhà cung cấp;
4. Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi Phỏng vấn;
Địa điểm phỏng vấn & làm việc:
Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam
Chi Nhánh 2 Tại Lâm Đồng – Trang Trại Ogranic Vegetable
Đ/c: Thôn Định An, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam nữ tốt nghiệp ĐH các ngành;
Ưu tiên có kinh nghiệm thu mua hoặc thu mua nông sản
Có trách nhiệm với công việc
Ưu tiên có kinh nghiệm thu mua hoặc thu mua nông sản
Có trách nhiệm với công việc
Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Cơ Bản 8- 10 triệu / tháng, bao cơm trưa;
Ký hợp đồng chính thức 1 năm, ngay sau khi phỏng vấn đạt;
Hưởng 100% lương và đóng bảo hiểm ngay trong thời gian thử việc;
Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo;
Hỗ trợ đi công tác bằng xe ô tô của công ty nếu có đi công tác ( trừ trường hợp nhân viên thị trường );
Chính sách tăng lương 10% - 30% / năm, phụ thuộc mức độ hoàn thành công việc;
Đảm bảo môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và cam kết thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
