Tuyển Nhân Viên Thu Mua thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lô CN9 và CN10, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Quản lý, thao tác các dữ liệu, hệ thống liên quan thu mua ( đơn đặt hàng, hợp đồng, thông tin NCC,...)

2. Quản lý đơn hàng: số lượng đơn hàng và lập kế hoạch giao hàng, gửi đơn hàng, xử lý đơn hàng thừa, xử lý chênh lệch giá đơn hàng, quản lý đơn PO;

3. Theo dõi, quản lý NVL để đảm bảo quá trình sản xuất của công ty được diễn ra đúng kế hoạch

5. Quản lý NVL đầu vào của nhà máy, quản lý hàng tồn và hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan

6. Quản lý nhà cung cấp: tiến hành đánh giá nhà cung cấp quan trọng hàng tháng, cải thiện môi trường phương pháp người-máy-vật liệu với sự hợp tác của nhà cung cấp, thúc đẩy việc thực hiện các chiến lược của nhà cung cấp và thanh toán (khấu trừ) các khoản thanh toán của nhà cung cấp;

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Trung HSK4 trở lên

-Có thể sử dụng tin học văn phòng

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan

Tại Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1, Cấp máy tính Laptop 1 chiếc/người 2, Chế độ bảo hiểm theo pháp luật và mua thêm bảo hiểm tai nạn 3, Có thưởng cuối năm, thưởng giữa năm cho nhân viên ưu tú 4, Khám sức khỏe hàng năm 5, Hệ thống đào tạo hoàn chỉnh 6, Tăng lương hàng năm theo định hướng thi trường 7, 1 năm có 12 ngày nghỉ phép năm theo quy định

8, Ăn trưa tại nhà ăn công ty

9, Có tính phí tăng ca

10, Có xe đưa đón Hà Nội - Hà Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam

