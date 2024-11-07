Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng.
Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet, Truyền hình, Camera do FPT Telecom đang cung cấp.
Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.
Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các điểm tiếp xúc, các kênh tiếp xúc online/offline.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 20-35
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, tất cả các chuyên ngành. Chấp nhận bằng THPT nếu có kinh nghiệm liên quan như kinh doanh, bán hàng, tiếp thị,...
trung cấp
Yêu thích và đam mê công việc liên quan kinh doanh, bán hàng
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm kinh doanh, bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị trường,...là một lợi thế.
Có tư duy "Khách hàng là trọng tâm".

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: 8 - 20 triệu/tháng tuỳ theo năng lực
Chế độ thưởng đa dạng: Lương tháng 13, thưởng tết, thưởng kinh doanh, du lịch,...
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng
Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khoẻ cao cấp FPT care; Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân.
Cơ hội làm việc và thăng tiến ở các vị trí cấp cao, manager tại Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam với hơn 30.000 nhân viên
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở
Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

