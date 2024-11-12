Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
- Hà Nam: TP Phủ Lý
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tiếp nhận yêu cầu, lập kế hoạch, phân công và thực hiện công tác tạo nguồn tuyển dụng đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực cho Chi nhánh.
Thực hiện các thủ tục về hồ sơ, hợp đồng lao động và thanh lý hợp đồng lao động.
Nhập liệu, cập nhật, quản lý và kiểm soát thông tin nhân sự, hồ sơ nhân viên theo quy định.
Theo dõi, quản lý nghỉ phép, nghỉ chế độ.
Hỗ trợ và thực hiện các thủ tục và chế độ liên quan đến bảo hiểm, các chế độ công đoàn...
Truyền thông và giải đáp các chính sách, chế độ của công ty cho CBNV.
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng, đảm bảo cơ sở vật chất.
Công tác cấp phát văn phòng phẩm.
Quản lý đội ngũ tạp vụ, bảo vệ đảm bảo văn phòng xanh sạch đẹp.
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của CBQL.
Hỗ trợ các chương trình đào tạo cho cán bộ nhân viên trong chi nhánh.
Hỗ trợ tổ chức các buổi giao lưu, nghỉ mát, teambuilding cho chi nhánh, bộ phận.
Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế hoặc các chuyên ngành khác phù hợp
Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương
Cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn, ham học hỏi
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, vui vẻ, hòa đồng
Có kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động phong trào
Thành thạo tin học văn phòng
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: BHYT, BHXH, FPT care
Thu nhập từ 10-12M. Thu nhập năm từ 13-14tháng lương ( 13 tháng lương, thưởng nghỉ mát, thưởng hiệu quả kinh doanh...).
Được tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ, phát triển kỹ năng của công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. năng động và trẻ trung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
