Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu, lập kế hoạch, phân công và thực hiện công tác tạo nguồn tuyển dụng đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực cho Chi nhánh.

Thực hiện các thủ tục về hồ sơ, hợp đồng lao động và thanh lý hợp đồng lao động.

Nhập liệu, cập nhật, quản lý và kiểm soát thông tin nhân sự, hồ sơ nhân viên theo quy định.

Theo dõi, quản lý nghỉ phép, nghỉ chế độ.

Hỗ trợ và thực hiện các thủ tục và chế độ liên quan đến bảo hiểm, các chế độ công đoàn...

Truyền thông và giải đáp các chính sách, chế độ của công ty cho CBNV.

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng, đảm bảo cơ sở vật chất.

Công tác cấp phát văn phòng phẩm.

Quản lý đội ngũ tạp vụ, bảo vệ đảm bảo văn phòng xanh sạch đẹp.

Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của CBQL.

Hỗ trợ các chương trình đào tạo cho cán bộ nhân viên trong chi nhánh.

Hỗ trợ tổ chức các buổi giao lưu, nghỉ mát, teambuilding cho chi nhánh, bộ phận.

Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 23 đến 28

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế hoặc các chuyên ngành khác phù hợp

Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương

Cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn, ham học hỏi

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, vui vẻ, hòa đồng

Có kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động phong trào

Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều hoạt động hấp dẫn:Tân binh hội nhập, nghỉ mát, team building, thi Trạng, hội Làng, CLB thể thao/văn nghệ/ thiện nguyện...

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: BHYT, BHXH, FPT care

Thu nhập từ 10-12M. Thu nhập năm từ 13-14tháng lương ( 13 tháng lương, thưởng nghỉ mát, thưởng hiệu quả kinh doanh...).

Được tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ, phát triển kỹ năng của công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. năng động và trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin