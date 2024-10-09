Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CTCP Tập đoàn Long Phương làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CTCP Tập đoàn Long Phương
- Bắc Ninh: Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
•Tìm nhà cung ứng, đánh giá và chọn nhà cung ứng phù hợp
•Thực hiện đi mua hàng đối với đơn hàng đột xuất nhà cung cấp không giao hàng được
•Lên kế hoạch mua mới, sửa chữa đảm bảo đáp ứng kịp tiến độ sản xuất
•Các công việc theo yêu cầu của BLĐ
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ tuổi từ 23 – 40 có ít nhất 03 năm kinh nghiệm mua hàng, thu mua
• Giao tiếp, đàm phán, ứng xử tốt, am hiểu thị trường hàng hóa
•Ưu tiên ứng viên làm mua hàng, thu mua ở các công ty sản xuất, xây dựng
•Nhanh nhẹn, không ngại di chuyển để tìm nguồn hàng
Tại CTCP Tập đoàn Long Phương Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH theo quy định Nhà nước
Tham gia Team building, du lịch hàng năm cùng công ty
Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ, Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Tập đoàn Long Phương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
