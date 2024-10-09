Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CTCP Tập đoàn Long Phương làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

•Tìm nhà cung ứng, đánh giá và chọn nhà cung ứng phù hợp

Tìm nhà cung ứng, đánh giá và chọn nhà cung ứng phù hợp

•Thực hiện đi mua hàng đối với đơn hàng đột xuất nhà cung cấp không giao hàng được

Thực hiện đi mua hàng đối với đơn hàng đột xuất nhà cung cấp không giao hàng được

•Lên kế hoạch mua mới, sửa chữa đảm bảo đáp ứng kịp tiến độ sản xuất

Lên kế hoạch mua mới, sửa chữa đảm bảo đáp ứng kịp tiến độ sản xuất

•Các công việc theo yêu cầu của BLĐ

Các công việc theo yêu cầu của BLĐ

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Nam/Nữ tuổi từ 23 – 40 có ít nhất 03 năm kinh nghiệm mua hàng, thu mua

Nam/Nữ tuổi từ 23 – 40 có ít nhất 03 năm kinh nghiệm mua hàng, thu mua

• Giao tiếp, đàm phán, ứng xử tốt, am hiểu thị trường hàng hóa

Giao tiếp, đàm phán, ứng xử tốt, am hiểu thị trường hàng hóa

•Ưu tiên ứng viên làm mua hàng, thu mua ở các công ty sản xuất, xây dựng

Ưu tiên ứng viên làm mua hàng, thu mua ở các công ty sản xuất, xây dựng

•Nhanh nhẹn, không ngại di chuyển để tìm nguồn hàng

Nhanh nhẹn, không ngại di chuyển để tìm nguồn hàng

Tại CTCP Tập đoàn Long Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH theo quy định Nhà nước Tham gia Team building, du lịch hàng năm cùng công ty Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ, Tết

Được tham gia BHXH theo quy định Nhà nước

Tham gia Team building, du lịch hàng năm cùng công ty

Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Tập đoàn Long Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin