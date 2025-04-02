Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đo Điện EMIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đo Điện EMIC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, tìm kiếm mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng;
- Lập kế hoạch công việc tuần, tháng, thực hiện theo kế hoạch để đạt mục tiêu doanh số;
- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng;
- Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng;
- Thực hiện khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng kinh doanh và ban lãnh đạo công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp ĐH chính quy các trường công lập.
- Thành thạo tin học văn phòng: Word; excel.powerpoit…
- Có kinh nghiệm, am hiểu thị trường ngành: nhựa, nước là 1 lợi thế.
- Chấp nhận đi công tác xa.
3. Quyền lợi:
- Có xe đưa đón CBCNV từ HN sang Bắc Ninh làm việc
- Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ - năng động - thân thiện, chuyên nghiệp, hệ thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực.
