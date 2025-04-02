Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đo Điện EMIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, tìm kiếm mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng;

- Lập kế hoạch công việc tuần, tháng, thực hiện theo kế hoạch để đạt mục tiêu doanh số;

- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng;

- Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng;

- Thực hiện khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng kinh doanh và ban lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp ĐH chính quy các trường công lập.

- Thành thạo tin học văn phòng: Word; excel.powerpoit…

- Có kinh nghiệm, am hiểu thị trường ngành: nhựa, nước là 1 lợi thế.

- Chấp nhận đi công tác xa.

3. Quyền lợi:

- Có xe đưa đón CBCNV từ HN sang Bắc Ninh làm việc

- Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ - năng động - thân thiện, chuyên nghiệp, hệ thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực.

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đo Điện EMIC Thì Được Hưởng Những Gì

