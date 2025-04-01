Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHÚ TIÊN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHÚ TIÊN
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: KCN Đại Đồng, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tiếp nhận thông tin đơn hàng từ Công ty (nắm bắt nhu cầu khách hàng/tư vấn)
Tư vấn sản phẩm dịch vụ (Đóng gói hàng hoá, máy móc, giải pháp vận chuyển - nâng hạ)
Báo giá, đàm phán giá, chốt hợp đồng với khách hàng.
Tìm kiếm, duy trì mối quan hệ và mở rộng mạng lưới khách hàng.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 20 – 35 tuổi.
20 – 35 tuổi
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản từ A-Z.
được đào tạo bài bản từ A-Z
Kỹ năng giao tiếp tốt, có chí cầu tiến, đam mê kinh doanh.
Có mục tiêu phát triển lâu dài trong ngành Sales.
Trung thực, chịu khó, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và có trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHÚ TIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập không giới hạn – Bạn bán càng nhiều, tiền càng nhiều!
Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí Trưởng/Phó phòng Kinh doanh.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Trưởng/Phó phòng Kinh doanh
Được đào tạo bài bản về kỹ năng Sales, đàm phán, chốt hợp đồng.
Được đào tạo bài bản
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHÚ TIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
