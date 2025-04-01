Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHÚ TIÊN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Đại Đồng, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiếp nhận thông tin đơn hàng từ Công ty (nắm bắt nhu cầu khách hàng/tư vấn)

Tư vấn sản phẩm dịch vụ (Đóng gói hàng hoá, máy móc, giải pháp vận chuyển - nâng hạ)

Báo giá, đàm phán giá, chốt hợp đồng với khách hàng.

Tìm kiếm, duy trì mối quan hệ và mở rộng mạng lưới khách hàng.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng.

Nam/Nữ từ 20 – 35 tuổi.

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản từ A-Z.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có chí cầu tiến, đam mê kinh doanh.

Có mục tiêu phát triển lâu dài trong ngành Sales.

Trung thực, chịu khó, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHÚ TIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn – Bạn bán càng nhiều, tiền càng nhiều!

Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí Trưởng/Phó phòng Kinh doanh.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng Sales, đàm phán, chốt hợp đồng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHÚ TIÊN

