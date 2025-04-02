Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Thiết kế và triển khai hệ thống cơ khí, cơ điện, quản lý máy móc thiết bị của Công ty.

Giám sát thi công và vận hành, cải tiến.

Thử nghiệm, nghiệm thu hệ thống cơ khí theo tiêu chuẩn.

Theo dõi, kiểm tra tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị.

Lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục sự cố kịp thời.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Kỹ thuật, chuyên ngành Cơ khí, cơ điện từ Trung cấp trở lên.

Nam, tuổi từ 25 - 42, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các đơn vị sản xuất công nghiệp.

Ưu tiên biết sử dụng các phần mềm kỹ thuật (CAD, SolidWorks...).

Kỹ năng tính toán, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề tốt.

Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng + thưởng hiệu suất + phụ cấp ăn ca.

Mức lương từ: 15 - 22 triệu/tháng

Thưởng nóng, thưởng cải tiến, lương tháng 13, xét tăng lương định kỳ.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN), nghỉ phép theo quy định.

Môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera

