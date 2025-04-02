Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 800 - 11 USD

Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 800 - 11 USD

CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA

Mức lương
800 - 11 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Đường TS05, KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 800 - 11 USD

- Đưa ra các giải pháp xử lý các khiếu nại, kiện tụng, tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty và các vấn đề pháp lý khác./ Manage complaints, lawsuits, disputes arising during business operations, and various legal issues.
Manage complaints, lawsuits, disputes arising during business operations, and various legal issues.
- Thực hiện kiểm tra các loại hợp đồng, đưa ra tư vấn liên quan đến pháp lý về các điều khoản hợp đồng cho các bộ phận, phòng ban trong công ty, đặc biệt là các hợp đồng giao dịch mua bán./ Review various contracts, provide legal advice on contract terms to departments and divisions within the company, especially sales and purchase contracts.
Review various contracts, provide legal advice on contract terms to departments and divisions within the company, especially sales and purchase contracts.
- Đảm bảo thực thi và theo dõi các hoạt động tuân thủ pháp lý trong nội bộ công ty/ Ensure implementation and monitoring of legal compliance activities in the company
Ensure implementation and monitoring of legal compliance activities in the company
- Thực hiện các công tác liên quan tới pháp chế do cấp trên giao./ Participate in various legal projects assigned by line managers
Participate in various legal projects assigned by line managers

Với Mức Lương 800 - 11 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc thẻ luật sư hoặc ít nhất đã vượt qua kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư/ Having Lawyer Card or Lawyer Certificate or at least passed the Examination of Lawyer Practicing Probation
Having Lawyer Card or Lawyer Certificate or at least passed the Examination of Lawyer Practicing Probation
- Ưu tiên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên/ Preference will be given to candidates having at least 3 years of experience in the legal field.
Preference will be given to candidates having at least 3 years of experience in the legal field.

Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA

CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Đường TS3, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

