Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 800 - 11 USD

- Đưa ra các giải pháp xử lý các khiếu nại, kiện tụng, tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty và các vấn đề pháp lý khác./ Manage complaints, lawsuits, disputes arising during business operations, and various legal issues.

- Thực hiện kiểm tra các loại hợp đồng, đưa ra tư vấn liên quan đến pháp lý về các điều khoản hợp đồng cho các bộ phận, phòng ban trong công ty, đặc biệt là các hợp đồng giao dịch mua bán./ Review various contracts, provide legal advice on contract terms to departments and divisions within the company, especially sales and purchase contracts.

- Đảm bảo thực thi và theo dõi các hoạt động tuân thủ pháp lý trong nội bộ công ty/ Ensure implementation and monitoring of legal compliance activities in the company

- Thực hiện các công tác liên quan tới pháp chế do cấp trên giao./ Participate in various legal projects assigned by line managers

