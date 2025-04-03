Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SOARISEN (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SOARISEN (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SOARISEN (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SOARISEN (VIỆT NAM)

Tiếng Trung

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SOARISEN (VIỆT NAM)

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 64 đường Bình Than, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Đi thị trường chào sản phẩm công ty 去市场推介公司的产品
Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu và bán sản phẩm của công ty 寻找客户销售公司产品
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ 负责销售后期的客户追踪、维护
Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc 完成上级领导交办的其他工作

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi年龄: 25-40
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên 大专毕业以上
Tiếng Trung lưu loát (HSK4 trở lên), giao tiếp được với sếp 中文流利(HSK4以上),能与经理沟通
Ưu tiên có kinh nghiệm Sale trong ngành Vật liệu xây dựng 在建筑材料行业销售经验者优先
Nhanh nhẹn, tự tin, đam mê kinh doanh, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm 灵活,自信,对业务充满 热情、有负责任
Có khả năng đi công tác, đi thị trường, sức khỏe tốt 能够出差、逛市场、身体健康

Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SOARISEN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm 年终奖金
Được hưởng các chế độ BHXH, phép năm theo quy định pháp luật. 按照越南法律参加社会保险、年假福利
Trợ cấp tiền cơm 餐费补贴
Môi trường làm việc năng động, thân thiện,充满活力和友好的工作环境
Có cơ hội thăng tiến cao trong công việc 有很多的职业发展机会

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SOARISEN (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SOARISEN (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SOARISEN (VIỆT NAM)

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 113 đường B, phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tieng-trung-thu-nhap-15-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job344532
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Tuyển Tiếng Trung AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Tiếng Trung Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 15/09/2025
Đồng Nai Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 13/09/2025
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH AIOZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 31 ngày để ứng tuyển 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Tuyển Tiếng Trung AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Tiếng Trung Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 15/09/2025
Đồng Nai Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 13/09/2025
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tiếng Trung Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH NHỰA HOA THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NHỰA HOA THÁI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 12 - 15 Triệu CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TMDV ADFLY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV ADFLY VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH WHITESTAR BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH WHITESTAR BEAUTY
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
3 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ DỊCH VỤ ĂN UỐNG FLAVOR WORLD ( VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ DỊCH VỤ ĂN UỐNG FLAVOR WORLD ( VIỆT NAM)
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH VINMV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH VINMV
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Minigood Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu Công ty TNHH Minigood Việt Nam
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TMDV ADFLY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TMDV ADFLY VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH AIRPIPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH AIRPIPE VIỆT NAM
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ORRO HOME
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH WHITESTAR BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH WHITESTAR BEAUTY
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Minigood Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty TNHH Minigood Việt Nam
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG
28 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA
2 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV
13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TMDV ADFLY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV ADFLY VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Bennett Wright làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu Công Ty TNHH Bennett Wright
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH MTV Yến Đảo Nha Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH MTV Yến Đảo Nha Trang
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
Trên 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH HAI DI LAO VIET NAM HOLDINGS – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HAI DI LAO VIET NAM HOLDINGS – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm