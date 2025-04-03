Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SOARISEN (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SOARISEN (VIỆT NAM)
Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 64 đường Bình Than, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
Đi thị trường chào sản phẩm công ty 去市场推介公司的产品
Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu và bán sản phẩm của công ty 寻找客户销售公司产品
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ 负责销售后期的客户追踪、维护
Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc 完成上级领导交办的其他工作
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi年龄: 25-40
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên 大专毕业以上
Tiếng Trung lưu loát (HSK4 trở lên), giao tiếp được với sếp 中文流利(HSK4以上),能与经理沟通
Ưu tiên có kinh nghiệm Sale trong ngành Vật liệu xây dựng 在建筑材料行业销售经验者优先
Nhanh nhẹn, tự tin, đam mê kinh doanh, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm 灵活,自信,对业务充满 热情、有负责任
Có khả năng đi công tác, đi thị trường, sức khỏe tốt 能够出差、逛市场、身体健康
Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SOARISEN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng cuối năm 年终奖金
Được hưởng các chế độ BHXH, phép năm theo quy định pháp luật. 按照越南法律参加社会保险、年假福利
Trợ cấp tiền cơm 餐费补贴
Môi trường làm việc năng động, thân thiện,充满活力和友好的工作环境
Có cơ hội thăng tiến cao trong công việc 有很多的职业发展机会
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SOARISEN (VIỆT NAM)
