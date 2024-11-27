Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH CỎ MAY THANH BÌNH làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: Khu C, KCN Sa Đéc, TP Sa Đéc, Đồng Tháp, TP Sa Đéc

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Lên kế hoạch mua hàng hóa, nguyên vật liệu dựa trên kế hoạch kinh doanh của công ty.

+ Tìm kiếm và đánh giá các nhà cung cấp thị trường nội địa; thu thập thông tin, phân tích giá bán;

+ Thương lượng với nhà cung cấp, thực hiện mua hàng và thanh toán theo quy trình.

+ Theo dõi công nợ, phối hợp với bộ phận kho để quản lý, bảo quản hàng hóa.

+ Đánh giá chất lượng, tạo mối quan hệ tối với các nhà cung cấp.

+ Thực hiện các báo cáo theo quy trình của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm thu mua nguyên liệu nội địa lĩnh vực thức ăn thủy sản.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế, QTKD, hoặc các ngành nghề khác có liên quan.

Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CỎ MAY THANH BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập ổn định, cạnh tranh, mức thu nhập sẽ được thỏa thuận khi phỏng vấn.

+ Thưởng theo sản lượng sản xuất của nhà máy, thưởng Lễ, Tết,

+ Được hưởng tất cả các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỎ MAY THANH BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.