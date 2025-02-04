Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN CHAIN SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHAIN SOLUTION
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHAIN SOLUTION

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHAIN SOLUTION

Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 3D Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy ...và 1 địa điểm khác, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

- Thực hiện thanh toán cho khách hàng theo quy trình của nhà hàng
- Thực hiện công tác thu ngân: check bill, in bill tạm tính, in bill thanh toán
- Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của Bộ phận Kế toán
- Đảm bảo vệ sinh khu vực quầy thu ngân

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo
- Trung thực, đáng tin cậy, chăm chỉ, cẩn thận, vui vẻ
Địa điểm làm việc: tại các cơ sở của hệ thống nhà hàng gồm:
94 Lò Đúc, 96 Hồng Tiến, 3D Nguyễn Văn Huyên, 01 Đặng Dung

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHAIN SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 5.000.000 - 6.000.000/tháng.
- Có 01 bữa ăn ca tại nhà hàng
- Thưởng lễ, Tết, theo quy định của công ty.
- Off 2 ngày/ tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHAIN SOLUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHAIN SOLUTION

CÔNG TY CỔ PHẦN CHAIN SOLUTION

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

