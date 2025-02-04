Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN CHAIN SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3D Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy ...và 1 địa điểm khác, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân

- Thực hiện thanh toán cho khách hàng theo quy trình của nhà hàng

- Thực hiện công tác thu ngân: check bill, in bill tạm tính, in bill thanh toán

- Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của Bộ phận Kế toán

- Đảm bảo vệ sinh khu vực quầy thu ngân

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo

- Trung thực, đáng tin cậy, chăm chỉ, cẩn thận, vui vẻ

Địa điểm làm việc: tại các cơ sở của hệ thống nhà hàng gồm:

94 Lò Đúc, 96 Hồng Tiến, 3D Nguyễn Văn Huyên, 01 Đặng Dung

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHAIN SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 5.000.000 - 6.000.000/tháng.

- Có 01 bữa ăn ca tại nhà hàng

- Thưởng lễ, Tết, theo quy định của công ty.

- Off 2 ngày/ tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHAIN SOLUTION

