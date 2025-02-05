Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Tổng hợp tài liệu dự án, thực hiện các công việc hành chính của bộ phận triển khai

• Tìm hiểu về chủng loại sản phẩm

• Tiếp nhận, sắp xếp thực hiện triển khai dự án

• Lưu trữ các hồ sơ của dự án

• Phối hợp các bộ phận khác tiến hành nghiệm thu, thanh toán

• Phối hợp với chủ đầu tư, xử lý tồn tại, vướng mắc của các dự án

• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Trình độ/ Bằng cấp

• Tốt nghiệp Đại học trở lên (Ưu tiên Điện, kỹ thuật,…)

Giới tính: Nam

Tiếng Anh

• Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh

Tin học

• Biết sử dụng các phần mềm Microsoft Office phục vụ trong công việc

• Trung thực, kỹ lưỡng, cẩn thận

