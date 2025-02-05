Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech

Nhân viên triển khai phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên triển khai phần mềm Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, tòa Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Tổng hợp tài liệu dự án, thực hiện các công việc hành chính của bộ phận triển khai
• Tìm hiểu về chủng loại sản phẩm
• Tiếp nhận, sắp xếp thực hiện triển khai dự án
• Lưu trữ các hồ sơ của dự án
• Phối hợp các bộ phận khác tiến hành nghiệm thu, thanh toán
• Phối hợp với chủ đầu tư, xử lý tồn tại, vướng mắc của các dự án
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ/ Bằng cấp
• Tốt nghiệp Đại học trở lên (Ưu tiên Điện, kỹ thuật,…)
Giới tính: Nam
Tiếng Anh
• Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh
Tin học
• Biết sử dụng các phần mềm Microsoft Office phục vụ trong công việc
• Trung thực, kỹ lưỡng, cẩn thận

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 5, tòa Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-trien-khai-phan-mem-thu-nhap-10tr-20tr-thang-tai-ha-noi-job293337
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Gỗ An Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TOTO Vietnam Co., Ltd
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
TOTO Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Hạn nộp: 20/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Gỗ An Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TOTO Vietnam Co., Ltd
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
TOTO Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Hạn nộp: 20/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Gỗ An Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm