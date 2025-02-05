Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên triển khai phần mềm Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, tòa Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
• Tổng hợp tài liệu dự án, thực hiện các công việc hành chính của bộ phận triển khai
• Tìm hiểu về chủng loại sản phẩm
• Tiếp nhận, sắp xếp thực hiện triển khai dự án
• Lưu trữ các hồ sơ của dự án
• Phối hợp các bộ phận khác tiến hành nghiệm thu, thanh toán
• Phối hợp với chủ đầu tư, xử lý tồn tại, vướng mắc của các dự án
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ/ Bằng cấp
• Tốt nghiệp Đại học trở lên (Ưu tiên Điện, kỹ thuật,…)
Giới tính: Nam
Tiếng Anh
• Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh
Tin học
• Biết sử dụng các phần mềm Microsoft Office phục vụ trong công việc
• Trung thực, kỹ lưỡng, cẩn thận
Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
